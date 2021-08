Atraktivní akcie v portfoliu pana Buffetta, protipóly Amazon a Kraft

Použít v nadpisu jméno známého investora může být jednoduchým trikem ke zlákání čtenářů, takže se tomu povětšinou vyhýbám. Nicméně Morningstar nyní přichází s úvahou o čtyřech podhodnocených akciích v portfoliu , proto dnes výjimka. O jaké tituly jde a proč?

1 . Čtyřka a protipóly Kraft a : Podle Morningstar tvoří onu podhodnocenou, či přesněji řečeno trhem podceňovanou čtyřku , Kraft Heinz, Teva a . O této bance jsem tu psal před časem, farmacii se nevěnuji. Zbylé dvě akcie pak tvoří zajímavý protipól: jako rychle rostoucí technologická firma, zástupce nové informační ekonomiky, kolem kterého se dá tvořit řada příběhů a vizí. A Kraft Heinz jako usazená letitá firma, kde se hraje o desetiny procentního bodu růstu a za inovace jsou považovány změny příchutí v kečupu.

Jak jsme mohli nedávno číst v jednom z víkendářů, pan Buffett podle svých slov neinvestuje do firem, kterým nerozumí. Porozumění přitom definuje tak, že je/či není schopen odhadnout, co bude s danou firmou za pět, deset let. Do kategorie „nerozumí“ tak podle jeho slov patří třeba , či Google. U nich chápe, co dělají a čemu se věnují, ale není tu ona dostatečná důvěra v odhad budoucnosti. Tento pohled chápu, zajímavé ale je, že v portfoliu BH nacházíme právě , který se zdá být typově mnohem blíže a Googlu, než třeba právě Heinzu.

2 . Podobné riziko, úplně jiné akcie: Každopádně u Amazonu odhaduje Morningstar férovou hodnotu na 4 200 dolarů, cena na trhu je nyní kolem 3 260 dolarů (tedy o 22 % níž). Cena Heinzu je na 36 dolarech, Morningstar hovoří o podobné, tentokrát 25 % podhodnocenosti. Pokud bychom pak srovnávali rizikovost obou akcií, zjistíme, že je téměř úplně stejná. Takzvaná beta, tedy měřítko systematického rizika, je totiž v případě Heinzu na hodnotě 1,13, u Amazonu na hodnotě 1,14.

U druhé akcie je to asi v souladu s intuicí, u první ale moc ne, protože by v principu mělo jít o málo cyklický byznys. A beta by tak z tohoto pohledu měla být pod jednou a ne málo. Možná její aktuální výše souvisí s transformací firmy a se spojenou nejistotou. Každopádně ono cca stejné riziko nám umožňuje neporovnávat hrušky a jablka když se podíváme na poměr kapitalizace a volného toku hotovosti FCF.

U Heinzu je kapitalizace 11,2 krát vyšší, než to co po investicích vydělal za posledních 12 měsíců. U Amazonu je tento poměr podle mých výpočtů založených na číslech z roku 2020 (posledních 12 měsíců je volný tok hotovosti mimořádně nízko) na hodnotě 63. Takže u rizikově porovnatelných akcií je poměr kapitalizace k tomu, co firma vydělá, u té druhé 5,7 krát vyšší, než u té první. Vysvětlení je jednoduché a spočívá v očekávaném růstu volného toku hotovosti – u Amazonu jsou investoři za současné FCF ochotni platit mnohem více, protože čekají, že v budoucnu bude mnohem vyšší. Naopak U Heinzu hovoříme zhruba o stagnující společnosti.

3 . Citlivost na sazby: Jinak řečeno, pokud porovnáváme se stejně rizikovou firmou s růstem kolem nuly, tak je na tom ohledně onoho násobku 5,7 krát lépe (výše). Onen očekávaný vysoký růst FCF pak mimo jiné znamená, že patří mezi firmy, u kterých se více řeší pohyb sazeb. Pokud je totiž očekávané FCF posunuto více do budoucnosti, je při diskontování na současnou hodnotu citlivější na výši diskontní sazby (bezrizikové výnosy a riziková prémie). Heinz je v tomto ohledu naopak necita.

Zajímavostí může být, že návratnost investic je u Amazonu za posledních 12 měsíců na více než 16 %, u Kraftu asi na čtvrtině. U Amazonu tak je očividně nad nákladem kapitálu a pokud by čtenář chtěl volně navázat, může nyní přejít na „Ziskovost velkých technologií“.