Co letos ještě čeká ETF? Franklin Templeton přináší tři predikce

Polovina roku 2021 je už za námi a že to byl pro ETF monstrózní rok. Burzovně obchodované fondy zažily za posledních šest měsíců příliv 450 miliard USD, čímž se již téměř vyrovnaly 485 miliardám USD za celý loňský rok 2020. Zdá se, že letošní rok bude opět rekordní. Co pro ETF do konce roku předvídá Franklin Templeton?

Predikce č. 1: ETF, která drží mezinárodní akcie, budou letos stát za více než 50% přílivem do akcií.

Není překvapením, že mnoho z největších nízkonákladových ETF, která drží americké akcie, jsou na vrcholu žebříčku letošních přítoků. Přibližně 40 % přílivu do akcií ETF bylo letos do fondů, které drží mezinárodní akcie, což představuje oproti loňskému roku nárůst o 10 %.

Je příliš pozdě na růst o dalších 10 %? Vzhledem ke globálním perspektivám ohledně měn, řízení pandemie, měnové politiky atd. se Franklin Templeton domnívá, že se tato predikce, že se na konci roku dostaneme na 50 %, vyplní.

Predikce č. 2: Více menších fondů bude mít více aktiv pod správou.

Franklin Templeton předpovídal, že 15 fondů, které vstoupily do letošního roku s méně než 200 miliony dolarů spravovaných aktiv (AUM), dosáhne do konce roku 2021 milníku 1 miliardy dolarů. Zatím více než polovinu této laťky (více než 600 milionů dolarů) splnilo 10 z těchto fondů, přičemž tři z nich již tohoto cíle dosáhly zcela. Franklin Templeton věří, že obvyklý nárůst aktivity na ETF v závěru roku povede ke splnění této predikce.

Predikce č. 3: Aktiva v aktivních ETF dosáhnou 350 miliard dolarů.

Ohledně této predikce byl Franklin Templeton až příliš konzervativní (původně počítal s 250 miliardami dolarů), a tak posunul laťku výše až na 350 miliard dolarů aktiv pod správou aktivních ETF do konce roku. Celková aktiva pod správou aktivních ETF jsou totiž v současné době již na více než 260 miliardách USD a představují asi 5 % z celkových aktiv pod správou ETF ve Spojených státech.

Loni činil příliv do aktivních ETF 55 miliard USD, tj. 11 % přílivů roku 2020, a celková aktiva pod správou aktivních ETF vzrostla od konce roku 2020 téměř o 100 miliard dolarů. Již v prvních šesti měsících letošního roku dosáhl tento příliv 55 miliard USD, tj. 12 % letošních přílivů.

Zdroj: Franklin Templeton