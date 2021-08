Eurowag by mohl zahájit primární nabídku v Londýně v září, píše The Times

Český poskytovatel platebních a technologických služeb pro autodopravce Eurowag by mohl zahájit primární nabídku akcií v Londýně již v září. Nabídka v hodnotě 1,7 miliardy liber (50,6 miliardy Kč) by se mohla stát jednou z největších na londýnském trhu v letošním roce. Uvedl to zpravodajský server The Times.

Firma umožňuje menším dopravním společnostem využívat jednotný platební systém pro pohonné hmoty a mýtné či vrácení daně z přidané hodnoty. Těmto dopravcům, kteří tvoří 80 procent odvětví, poskytuje také služby, které jim za využití dat z jejich telematických systémů naplánují nejefektivnější trasy, což zkracuje čas řidičů za volantem a omezí jízdy, při kterých kamiony jezdí poloprázdné či zcela prázdně.



Společnost vznikla před 25 lety. Má více než 1000 zaměstnanců a poskytuje služby zákazníkům ve 30 zemích. Loni provozní zisk firmy před zdaněním, splátkami dluhu a účetními položkami činil 57 milionů eur (1,5 miliardy Kč) při tržbách 125 milionů eur.



Podíl téměř 60 procent vlastní zakladatel firmy Martin Vohánka. V roce 2016 koupila podíl 33 procent americká investiční firma TA Associates. Oba akcionáři chtějí v rámci primární nabídky prodat část svého podílu. Zbývající akcie jsou v rukách nejvyššího vedení.



Rozhodnutí české firmy pověřit banky a organizací primární nabídky je pro londýnskou burzou povzbuzením, zejména po nedávném rozhodnutí nadnárodní těžařské firmy BHP, která byla jednou z největších v indexu FTSE 100, stáhnout se z britské burzy, uvedl The Times.