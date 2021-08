Komentář Jana Bureše: Inflace v eurozóně nejvýše za poslední dekádu. Pandemický šok vyostřil rozdíly mezi státy

to nechci tvrdit, že by nešly cenu nahoru....ale spíše jsem narážel obecně, že centrální bankéři se chovají jakou borci co snědli všechen rozum a sebereflexe žádná....v roce 2007 na setkání bankéřů v Jackson Hole také tvrdili, že ceny nemovitostí jsou OK a příští rok co bylo víme....nyní slýcháváme taky, inflace žádný problém.....no tak uvidíme, kdy přiletí černá labuť....a potom budou všichni chytří.....

