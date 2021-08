Inflace v Německu v srpnu vystoupila na 3,4 procenta, je nejvýše za 13 let

Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v srpnu zrychlil na 3,4 procenta z červencových 3,1 procenta. Znamená to nejvyšší inflaci za 13 let. V předběžné zprávě harmonizované s metodikou výpočtu v Evropské unii to dnes oznámil spolkový statistický úřad. Údaje podtrhují rostoucí cenové tlaky v době, kdy se německá ekonomika zotavuje z útlumu způsobeného pandemií covidu-19 a kdy se firmy potýkají s problémy v dodavatelských řetězcích.



Inflace se v srpnu dostala výrazněji nad cílovou úroveň Evropské centrální banky (ECB), která v červenci zvýšila inflační cíl pro střednědobý horizont na dvě procenta. Cíl je symetrický, což znamená, že odchylky směrem dolů i nahoru od cíle jsou stejně nežádoucí.



Německo je největší ekonomikou, kde se platí jednotnou evropskou měnou euro. Evropský statistický úřad Eurostat zveřejní rychlý odhad srpnového vývoje inflace v celé eurozóně v úterý. V červenci růst spotřebitelských cen v eurozóně zrychlil na 2,2 procenta z květnové hodnoty 1,9 procenta. Inflace se tak ocitla nejvýše od října 2018.



ECB již dříve upozornila, že očekává ke konci roku další zvýšení inflace, které však podle ní bude způsobeno jen dočasnými faktory, a nebude proto vyžadovat změnu měnové politiky ECB. Na červencovém zasedání Rady guvernérů centrální banka ponechala hlavní úrokovou sazbu na rekordním minimu nula procent, beze změny zůstaly také programy nákupů aktiv.