ECB s novým inflačním cílem slibuje delší podporu ekonomice. Sazby nemění

ECB dnes podle očekávání svoje úrokové sazby nezměnila a potvrdila také svoje odhodlání pokračovat v programu nouzových nákupů aktiv. Pozměnila ale doprovodné prohlášení k nastavení měnové politiky, které nyní zohledňuje nový inflační cíl centrální banky eurozóny, stanovený symetricky na 2 procenta ve střednědobém horizontu. Nově v něm tvrdí, že střednědobý výhled pro inflaci je stále výrazně pod jejím cílem. ECB v novém výhledu signalizuje, že bude ještě déle podporovat ekonomiku eurozóny

ECB tak očekává, že sazby zůstanou na současné nebo nižší úrovni, "do doby, než zaznamená, že 2% inflace je dosahováno výrazně před koncem horizontu projekcí, a to trvale po jeho zbytek, a než usoudí, že dosažený pokrok jádrové inflace je dostatečný, aby odpovídal stabilizaci střednědobé inflace na úrovni 2 %", stojí mimo jiné v dnešním prohlášení. "To může zahrnovat také přechodné období, během kterého se bude inflace nacházet mírně nad cílem," uvedla také.

Euro si po oznámení sáhlo na denní maximum i minimum, naposledy se ale konsoliduje na úrovni 1,1796 EURUSD, od které zhruba startovalo.

ECB na začátku tohoto měsíce zvýšila svůj inflační cíl na dvě procenta ve střednědobém horizontu. Zavázala se, že bude důrazná a neústupná, aby tohoto cíle dosáhla.

Zpráva centrální banky posouvá očekávání prvního zvýšení úrokových sazeb v eurozóně od roku 2011 dál do budoucnosti. ECB podle vlastních odhadů očekává, že inflace nedosáhne dvouprocentního limitu nejméně v příštích dvou letech. Letos podle odhadů banky inflace vystoupí na 1,9 procenta, příští rok nicméně očekává její pokles na 1,5 procenta a v následujícím roce na 1,4 procenta. Finanční trhy nepočítají se zvýšením úrokových sazeb nejméně tři roky, uvedla agentura Reuters.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová na nadcházející tiskové konferenci ale uvedla, že podle jejího mínění nový výhled neznamená nízké sazby po delší dobu.

ECB dnes potvrdila, že celkový objem nouzového pandemického programu nákupů aktiv (PEPP) ponechává na 1,85 miliardy EUR, délku jeho trvání nejméně do konce března 2022 a v každém případě tak dlouho, dokud neusoudí, že koronavirová krize skončila. Nadále také očekává, že nákupy v rámci programu PEPP budou v tomto kvartálu probíhat podstatně vyšším tempem než během prvních měsíců roku. Hlavní úroková sazba pro refinanční operace zůstává na rekordním minimu nula procent. "Pokud chce ECB fakticky podtrhnout svůj nový (o chlup vyšší) inflační cíl, musí zůstat u velice holubičího postoje," uvedl v ranním komentáři hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Podle expertů Bloombergu se debata o tom, jak omezovat nouzové nákupy dluhopisů v programu PEPP, nedá čekat dříve než v září. Lagardeová dnes uvedla, že program PEPP ani nebyl na pořadu dne.