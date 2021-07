Výplaty dividend evropských bank mají být po uvolnění umírněné

Evropská centrální banka požaduje, aby banky v eurozóně byly ve vyplácení dividend i nadále opatrné. Podle agentury Bloomberg to uvedla členka dozorového orgánu ECB Margarita Delgadová. Britská centrální banka dnes naopak největším bankám v Británii omezení výplaty dividend nařízená kvůli koronavirové krizi s okamžitou platností zrušila. Bank of England to uvedla ve zprávě o finanční stabilitě.



Obě centrální banky nařídily velkým komerčním bankám, aby v obavách z dopadů pandemie na jejich finanční rozvahu nezvyšovaly výplatami dividend odliv hotovosti. Podle prezidentky ECB Christine Lagardeové by se opatření pro eurozónu mohlo v září zrušit.



ECB však podle Delgadové velké banky v eurozóně vyzve, aby v opatrnosti nepolevovaly. A může k tomu podniknout i patřičné kroky. Nadměrné vyplácení dividend by mohlo vést nejdříve k tomu, že ECB doporučí, aby se ta která banka vrátila k umírněnější politice rozdělování zisků. "Pokud banka doporučení nebude respektovat, máme jiné nástroje," uvedla Delgadová. Takové kroky by mohly (za výjimečných okolností a po „konstruktivním“ dialogu) zahrnovat i uvalení vyšších kapitálových požadavků na banky nebo kvalitativní opatření. Komentáře Delgado tak tlumí možnost nárůstu výplat.

Deset největších bank v eurozóně má podle výpočtů agentury Bloomberg vyčleněno více než 22,2 miliardy eur na odměny akcionářům. Největší rezervy má , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ING Groep, Intesa Sanpaolo a Nordea Bank.





Na rozdíl od bank v eurozóně mohou velké britské banky ode dneška vyplácet dividendy bez omezení. Britská centrální banka své rozhodnutí zdůvodnila tím, že zátěžové zkoušky bank ukázaly, že největší bankovní domy jsou velmi dobře kapitalizované a vydržely by i silné ekonomické otřesy.



Bank of England restrikce uvyplácení dividend zmírnila už v prosinci. Její dnešní rozhodnutí se dotkne finančních ústavů , , , NatWest, a britské součásti španělské bankovní skupiny Banco .

Zdroj: ČTK, Bloomberg