Stellantis dohání konkurenci, v USA si pořizuje vlastní leasingový byznys. Může to zvednout zisky

Automobilka Stellantis vytvoří ve Spojených státech vlastní leasingovou divizi. Společnost koupí společnost First Investors Financial Services Group, sídlící v Houstonu. Stellantisu by to mohlo pomoci k větším tržbám a následně I zisku. Automobilka za společnost zaplatí 285 milionů dolarů. Investory to ale potěšilo.

Stellantis je v současnosti jedinou velkou tradiční automobilkou, která v USA funguje bez vlastní finanční společnosti. Mít vlastní finanční společnost pomohlo její konkurenci Co. a Motor Co. „vypolštářovat“ si zisky, a to hlavně během globální sháňce po polovodičích a nalomeným prodejům. Podle generálního ředitele Stellantisu je koupě First Investors pro firmu milníkem, který zvedne ziskovost a posílí loajalitu zákazníků.

Akcie Stellantis stouply v pařížském obchodování až o 1,3 procenta (graf ukazuje výkonnost od začátku roku). Dnes se jich týká ještě jedna informace: od 20. září vystřídají cestovní společnost Amadeus IT Group v prestižním indexu Euro Stoxx 50.







Z akvizice už ale nemusí mít radost Chrysler Capital, což je byznys, který vytvořily Chrysler a Consumer USA Holdings už v roce 2013, tedy předtím, než Chrysler dokončil svoji fúzi s Fiatem. Stellantis vznikla až letos v lednu spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA

First Investors Financial Services Group je jednou z mnoha malých nebankovních poskytovatelů autopůjček. Právě ty stále více dominují americkému hluboce subprime trhu s půjčkami na auta. Na zákazníky cílí pomocí svých obchodníků a předschválených půjček, které nabízejí přes e-mail. V nejnovějším čtvrtletí, které skončilo v červnu, financovala First Investors Financial Services Group 33,8 procenta prodejů aut Stellantisu. V minulosti se ale zapletla s regulátory a v roce 2014 musela zaplatit pokutu, že nedokázala opravit chyby ve svém počítačovém programu, kvůli kterým hlásila nepřesné úřady do registru dlužníků.

Vstup do Euro Stoxx 50 je další novinkou pro akcie Stellantisu, která se nedávnou fúzí stala čtvrtou největší automobilkou na světě a třetí nejhodnotnější automobilkou vEvropě. Minulý měsíc zvedl Stellantis svůj odhad ziskovosti na celý rok. Pomohla mu silná poptávka a ocenění, které vedlo k mnohem lepším výsledkům za první pololetí.

Výkonnost akcie ukazuje následující graf, stejně jako dalšího nováčka v Euro Stoxx 50, španělskou banku . Ta z něj vystrnadí francouzskou utilitu Engie.

Stellantis patří mezi současné dlouhodobé investiční tipy Patrie, výnos od zařazení přesahuje 100 procent.

Zdroje: Bloomberg, ČTK