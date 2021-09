Podzimní novinky od Applu: Zastíní iPhony 13 a tenčí iPady výsledek soudu s vývojáři?

Největší prezentaci novinek každoročně pořádá před klíčovou vánoční sezónou roku. Akce, která letos nese podtitul California streaming, proběhne úterý 14. září. Technologická firma by na ní (i letos virtuálně) mohla představit novou sérii chytrých telefonů iPhone 13, chytrých hodinek Apple Watch Series 7 další produkty. V Česku bude možné událost sledovat od 19:00 online. Kdyby bylo na Applu, točila by se debata jenom kolem hodinek. Americký soud ale v pátek vynesl dlouho očekávaný verdikt v soudní při se společností Epic, který je pro Apple prohrou.

Pokud jde o očekávané produkty, spekuluje se, že mezi nimi budou hodinky Watch s větším displejem. ale pracoval také na předělávce sluchátek AirPods a nových notebookách MacBook Pros. Všechny novinky se v úterý objevit nemusejí, protože firma na podzim pořádá představovacích akcí vícero.

Nadcházející podzimní produktová sezóna je pro kritická. Analytici odhadují, že firma ve vánočním kvartálu utrží 120 miliard dolarů, což by pro ni bylo nejvíce v historii.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Nové iPhony by mohly mít stejnou úhlopříčku jako loni představené iPhone 12, tedy 5,4 palce, 6,1 palce a 6,7 palce. Změn ale asi dozná fotoaparát s kamerou. Přistroje by mohly podporovat kvalitnější ProRes u modelu Pro, lepší rozlišení pro nahrávání videí a lepší filtry. Novinkou může být i video verze fotografického modu Portrét (s pracovním názvem Cinematic Video). S novými modely by mohly přijít i rychlejší procesory A15, především ale menší výřez na horním okraji displeje a některá zlepšení displeje, jako je rychlejší refresh u modelů Pro díky displejům s technologií LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide).

Hardware nových telefonů by mohl podporovat i prvky pro nouzové situace, využívající satelity. Znamenalo by to třeba mechanismus pro dosažení jednotek rychlého zásahu a psaní zpráv klíčovým kontaktům. Do příštího roku ale asi tyto prvky aktivně dostupné nebudou. U modelu Pro pak čekejme tři objektivy, u klasického modelu dva.

A co chytré hodinky? U tohoto produktu se na rodzíl od telefonů čeká výraznější proměna vzhledu, konkrétně čeká první redesign od vydání Series 4 v roce 2018. Nové modely budou mít plošší hrany a displeje. Kromě toho se podstatně je čeká podstatné rozšíření obrazovky. U většího modelu to bude zhruba 1,9 palce napříč z nynějších 1,78 palce, a lepší rozlišení. Také budou mít rychlejší procesor a lepší bezdrátovou technologii. Zádrhelem jsou ale potíže při výrobě, takže hodinek by nemusel být dostatek.

Kromě toho by na podzim měly světlo osvěta spatřit nové MacBook Pro, iPady a sluchátka AirPods. Počítače MacBook Pro by se mohly dočkat prvního redesignu od roku 2016. Zmizet by mohl dotykový proužek Touch Bar, novým prvkem by naopak mohlo být magnetické nabíjení MagSafe. Především ale půjde o první počítače Applu z nejvyšší produktové řady, které přejdou na customizované procesory.

Nová sluchátka Air Pods budou vypadat podobně jako nynější AirPods Pro, budou ale postrádat nákladnější prvky, jako je systém pro redukci hluku. Nová vstupní úroveň produtkut bude mít také upravené nabíjecí pouzdro.

Na podzim firma plánuje také dva nové iPady. Na školy cílí úprava základního iPadu, která dostane rychlejší procesor a tenčí design. A pak je tu zatím největší předělávka iPadu mini od roku 2012, kdy se poprvé objevil na trhu. I tato nová verze bude mít větší displej a tenčí okraje.

Novinky nečekají jenom hardware. také uvede již dříve oznámené aktualizace operačních systémů iOS a iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 a macOS Moneterey.

Klíčový verdikt

To vše by se ale mohlo ocitnout ve stínu, nebo přinejmenším v těsném sousedství pátečního verdiktu soudkyně Yvonne Gonzalezové Rogersové, který je podle komentátora Bloombergu začátkem největší proměny App Store v jeho historii. Soudkyně nařídila společnosti, aby odstranila část omezení ve svém obchodě s aplikacemi v rámci sporu mezi ním a vývojářem her Epic Games. Apple podle soudu nemůže vývojářům zakazovat, aby ve svých aplikacích měli tlačítka nebo odkazy, které zákazníky nasměrují na jiné způsoby placení mimo vlastní systém nákupu v aplikacích Applu, který vývojářům účtuje provize ve výši až 30 procent. Apple také podle soudkyně nemůže vývojářům zakázat komunikaci se zákazníky prostřednictvím kontaktních údajů, které vývojáři získali při registraci zákazníků v rámci aplikace.

Apple by tak mohl přijít o miliardy dolarů, což ale vzhledem k jeho tržbám (ve fiskálním roce 2021 se čekají nad 360 miliardami dolarů) může být kolem 1 % jeho ročního příjmu.

Soudkyně ovšem nezacloumala tím, co bylo možná nejdůležitější. Neuvedla, že by Apple měl monopol na dílčím trhu mobilních herních transakcí, nekonstatovala, že je nutné prodávat aplikace u prodejců třetích stran, a ani do provize se její vredikt nezakousl.

Akcionářům ale výsledek radost neudělal a titul byl v závěru minulého týdne s více než 3% ztrátou pod tlakem. Graf ukazuje, jak si akcie Applu vedly za posledních pět dní do pátku:

Soudní spor přitom končit nemusí. Epic Games, tvůrce hry Fortnite, už v neděli uvedla, že se proti pátečnímu rozhodnutí odvolá. Soud totiž vyhověl stížnosti Epic pouze částečně a v mnoha bodech vyznělo rozhodnutí ve prospěch Applu.



#EpicGames se odvolá proti rozhodnutí soudu v jeho sporu s #Apple - https://t.co/SV7fw91xDs

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz