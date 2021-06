Apple a tržní hodnota 3 biliony dolarů. Bude to už příští rok?

Tři biliony dolarů. Tržní kapitalizace, na kterou by si příští rok mohl sáhnout americký technologický gigant . Tvrdí to analytik společnost Wedbush Dan Ives, který má na akcie americké firmy optimistický pohled. Akcie byly od začátku roku do pondělí nižší o skoro 5 %. Tržní kapitalizace aktuálně nejhodnotnější firmy na světě ale dosahuje i tak zhruba 2,1 bilionu dolarů.

První bilionovou metu překročil v roce 2018 a druhou v roce 2020. O jeho cestě na čáru tří bilionů dolarů se hovořilo už dříve. Podle Ivese je to otázkou 12 až 18 měsíců od této chvíle, řekl analytik v pořadu CNBC. „Pokud se podíváte na inovace a na supercyklus, který se nyní odehrává v sektoru služeb, myslím si, že to je jednoduše další etapa růstu,“ dodal.

Ives v dubnu zvýšil cílovou cenu na akcie ze 175 USD za akcii na 185 USD za akcii a drží pro ně doporučení „outperform“. Jeho cílová cena je z analytiků sledovaných Bloombergem nejvyšší. Akcie Applu v pondělí zavíraly na ceně 125,90 USD za akcii. Dnes po otevření rostly o zhruba 0,8 procenta na 126,9 USD za akcii a jeho zisky postupně narůstaly. Výše dnes otevřely také indexy Dow Jones a S&P 500.

Výkonnost akcií od začátku roku:

Společnost v pondělí na konferenci vývojářů WWDC představila řadu softwarových novinek, včetně nových verzí operačních systémů iOS 15 pro telefony iPhone, tablety iPad a počítače Mac. Analytici podle Bloombergu představené menší softwarové změny ocenili, vylepší prý uživatelský zážitek, i když přímý dopad do tržeb by podle některých názorů mít nemusely. V průběhu roku by pak měl představit nové telefony iPhone.

Podle analytika Ivese nyní americká firma buduje základy pro další fázi růstu, ve které hrají významnou roli software a služby. Byznys softwarových služeb Ives oceňuje na zhruba 1 bilion dolarů. Předpokládá ale, že v ocenění dosáhne 1,5 bilionu dolarů, což vyšponuje tržní hodnotu celé firmy na zmíněné 3 biliony.

Dosažení tříbilionové hranice ale není jisté kvůli několika rizikům. Jedním z nich je podle Ivese soudní bitva s Epic Games, výrobcem videohry Fortnite. loni vyřadil tuto hru ze svého obchodu iPhone App Store s tím, že porušuje jeho pravidla prodistribuční platformu. Epic Games ale na firmu během několika hodin podala žalobu, ve které ji viní z chování odporujícího zdravé hospodářské soutěži. na to reagoval protižalobou a usiluje o kompenzaci za porušení smlouvy s Epic Games.

Dalším rizikem by podle Ivese mohl být narůstající drobnohled regulátorů po celém světě. Evropská komise v dubnu firmu obvinila z toho, že přes svůj obchod App Store zneužívá zneužívá svého dominantního postavení na trhu streamování hudby tím, že zavádí restriktivní pravidla pro vývojáře. Po Applu chce vysvětlení.

Kupovat akcie Applu aktuálně doporučuje 34 analytiků sledovaných Bloombergem. Dva mají na tento titul doporučení prodávat a devět doporučuje akcie držet.

Výkonnost akcií Applu za posledních 5 let:

Zdroje: CNBC, Bloomberg, Patria.cz