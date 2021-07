Apple téměř zdvojnásobil zisk především díky iPhonům

Čistý zisk americké technologické společnosti ve fiskálním třetím čtvrtletí stoupl na 21,74 miliardy USD (472,8 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 11,25 miliardy USD. Zisk i výnosy překonaly očekávání analytiků díky zájmu spotřebitelů o nové přístroje iPhone pro sítě 5G a předplatitelské služby firmy.



Zisk na akcii za tři měsíce do 26. června činil 1,3 dolaru, zatímco analytici dotazovaní agenturou Refinitiv čekali zisk jen 1,01 dolaru na akcii. Celkové výnosy stouply o 36,4 procenta na 81,43 miliardy USD. Analytici předpokládali zvýšení výnosů jen na 73,3 miliardy USD.



Vysoký růst tržeb zaznamenal hlavně v Číně. Ředitel společnosti Tim Cook agentuře Reuters řekl, že zákazníci zde kupují příslušenství jako chytré hodinky Watch, které mohou spárovat se svými iPhony. Tržby v Číně ve čtvrtletí stouply o 58 procent na 14,76 miliardy USD.



Apple loni spustil prodej svého přístroje iPhone 12 pro sítě páté generace 5G později, než je obvyklé. Kvůli tomuto zpoždění se některé nákupy iPhonů přesunuly z prvního až do druhého fiskálního čtvrtletí. Firma proto varovala investory, aby čekali ve třetím fiskálním čtvrtletí slabší prodej iPhonů, než je obvyklé, protože spotřebitelé zřejmě odloží nákupy v očekávání nové generace přístrojů, která přijde na podzim. Zájem spotřebitelů o přechod k přístrojům 5G však zřejmě podpořil prodej. Tržby z prodeje iPhonů se tak ve čtvrtletí meziročně zvýšily o téměř 50 procent na 39,57 miliardy USD a překonaly i odhady analytiků.



Silně rostly i tržby ze služeb, které zahrnují předplatné televize a hudby a obchod s aplikacemi App Store. Tržby ze služeb stouply o třetinu na rekordních 17,49 miliardy USD. Cook dodal, že počet předplatitelů na různých platformách stoupl na 700 milionů z 660 milionů v předchozím čtvrtletí.



Pandemie a práce z domova také zvýšily zájem o iPady a počítače Mac. Tržby z prodeje Maců stouply o 16,4 procenta na 8,24 miliardy USD a z prodeje iPadů o 11,8 procenta na 7,37 miliardy USD a rovněž předčily očekávání analytiků. Cook dodal, že prodej těchto přístrojů omezil globální nedostatek čipů, avšak dopad nakonec nebyl tak výrazný, jak se firma obávala. Minulé čtvrtletí varoval investory, že globální nedostatek čipů by mohl snížit jeho tržby o tři až čtyři miliardy USD, hlavně kvůli nedostatku čipů pro přístroje iPad a Mac.