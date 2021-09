Investoři ztrácí důvěru v ekonomiku a firemní zisky, pryč z akcií se jim ale nechce, ukazuje průzkum Bank of America

Zlepší se ekonomika v příštích 12 měsících? Zatímco v březnu odpovídalo v průzkumu 91 % zúčastněných finančních manažerů, že ano, za září je to jen 13 % a dno od dubna roku 2020. O procento méně proti srpnu. Ruku v ruce s tím věří pouze 12 % z finančních expertů na růst firemních zisků. To je nejhorší výsledek od května roku 2020. Takové výpovědi by odpovídal pozvolný ústup z akcií a nárůst hotovosti v portfoliích. Realita? Nic takového.

(Zdroj: Global Fund Manager Survey, září 2021)

"Průzkum jasně vypovídá o odtržení vývoje cen aktiv a fundamentů ekonomiky. Růstové výhledy říkají, že by alokace do akcií měla klesat, investoři ale makro ignorují," uvedl v materiálů stratég banky Michael Hartnett.

Na druhou stranu ale stratégové vysvětlují: pokles optimismu ohledně ekonomiky je pro akcie dobrý, a dobře přijímaný, protože posiluje sázky na pokračující uvolněnou měnovou politiku a nízké úrokové sazby po delší dobu. "To vede k TINA na akciích," soudí. There is no alternative...

V průzkumu , který skončil 9. září, se účastnilo přes 250 finančních expertů, kteří mají pod správou aktiva za více než 800 miliard amerických dolarů. Hotovost se v portfoliích meziměsíčně pohnula jen o 0,1 % vzhůru na 4,3 %, což je v podstatě na úrovni statistické chyby.

(Zdroj: Global Fund Manager Survey, září 2021)

Kde jsou investoři naloženi? Dle průzkumu drží „overweight“ pozice především v cyklických akciích, mezi kterými vládnou banky, základní materiály či energie. Následují vybrané průmyslové tituly, akcie v Evropě a komodity. Tlumeno je naopak zastoupení dluhopisů, které zkrátka nic zajímavého nenesou.

Fed podle respondentů analýzy začne z utahování do konce letošního roku (to odpovídá veřejné rétorice), na posun v čase ale došlo u očekávání prvního zvýšení úrokových sazeb a to na únor 2023 z prosince 2022.

(Zdroj: , MarketWatch)