Nejzadluženější realitka světa opět varuje před hrozbou nesplácení závazků

Čínský developer China Evergrande varoval, že se mu nedaří prodávat majetek natolik, aby byl schopen včas splácet své závazky. Informují o tom dnes zahraniční tiskové agentury. Zpráva přichází den poté, co rozzlobení drobní investoři protestovali před centrálou firmy ve městě Šen-čen. Akcie firmy na oznámení reagovaly dalším propadem. Evergrande je nejzadluženější realitní firmou na světě, její závazky činí 305 miliard USD (6,6 bilionu Kč).



Před dvěma týdny firma upozornila, že zřejmě nebude schopna splácet dluh. Nyní se snaží prodat část majetku, aby zmírnila problémy s likviditou, ale zatím se jí to příliš nedaří. Z nejnovějších problémů firma obviňuje zprávy z médií, které nepříznivě ovlivnily její důvěryhodnost v očích případných zájemců.



Akcie firmy se letos propadly téměř o 80 procent. Dnes na burze v Hongkongu odepsaly dalších skoro 12 procent a jsou nejníže za šest let.



Ratingové společnosti od loňského roku opakovaně snížily hodnocení úvěrové spolehlivosti Evergrande, což zdůvodnily tím, že se firmě nedaří udržet si dostatečnou likviditu. Finanční pozice se zhoršila zejména poté, co čínská vláda nastínila pravidla, která mají omezit náklady na půjčky developerů. Tato opatření stanovují strop pro zadlužení ve vztahu k peněžnímu toku, aktivům a výši kapitálu firmy, uvedl server CNBC.



Evergrande se snaží prodat své divize, včetně firem China Evergrande New Energy Vehicle a Evergrande Property Services. Zatím ale neuzavřela dohodu s žádným investorem. Aktivně také podle svých slov zkoumá možnosti prodeje své kancelářské budovy v Hongkongu.



V pondělí před sídlem firmy protestovaly desítky investorů, což je v Číně velmi neobvyklé. Protestující vyzvali firmu ke splacení půjček a finančních produktů a skandovali hesla jako "Vraťte nám naše peníze". Podle zpravodajské společnosti Caixin tam narazili na desítky uniformovaných strážců, ale setkali se i se zástupcem společnosti, který jim přečetl návrh na splácení dluhu. Firma také v pondělí uvedla, že spekulace o jejím možném bankrotu a restrukturalizaci jsou zcela nepravdivé.



Ratingové firmy opakovaně snížily rating dluhopisům firmy kvůli obavám z toho, jak se Evergrande snaží získat peníze na splácení dluhu. Někteří analytici naznačili, že dluhové problémy by mohly představovat rozsáhlé riziko pro finanční systém Číny a mohly by vyvolat i sociální nepokoje. Čína má druhou největší ekonomiku na světě. Vzhledem k tomu, že se firma snaží rychle prodat aktiva, aby se vyhnula nebezpečí, že nebude schopna splácet závazky, existují také obavy, že by v ohrožení mohli být i další silně zadlužení developeři.



Společnost Evergrande, dříve známá jako Hengda Group, založil v roce 1996 miliardář a podnikatel Chuej Kcha-jen. Ten je známý i pod jménem Sü Ťia-jin. Z malé lokální firmy vyrostl realitní gigant, ale především za pomoci vypůjčených peněz. Podle internetových stránek Evergrande Real Estate firma v současnosti vlastní přes 1300 projektů ve více než 280 městech po celé Číně. Časopis Forbes vyčíslil osobní majetek Chueje zhruba 11 miliard USD.



Skupina se nyní věnuje i jiným aktivitám než výstavbě nemovitostí. Její podnikání zahrnuje výrobu elektrických aut, potravin a nápojů, vlastní také média a fotbalový klub.