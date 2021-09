Yardeni: Evergrande není Lehman, do Číny neinvestujte, komodity možná za vrcholem

Yahoo Finance si podobně jako řada jiných všímá čínské realitní společnosti Evergrande, která je „na pokraji kolapsu“, a varuje investory, že nemusí být schopna splácet své dluhy. Ty přitom dosahují úrovně 300 miliard dolarů a podle Yahoo Finance se je firma pokoušela různými způsoby „maskovat“. K tématu hovořil i známý investor Ed Yardeni.



Yardeni poukázal na to, že jde o obrovskou firmu, jejíž problémy s dluhy se mohou dotýkat jejích klientů, včetně těch, kteří složili zálohu na bydlení. To samé platí o dodavatelích a dalších zúčastněných stranách. Default by se mohl projevit i v zahraničí, ale Yardeni míní, že v žádném případě nedojde k něčemu podobnému jako v USA po pádu banky Lehman Brothers.



Investor připomněl, že v USA se ve vládě vedla diskuse o tom, zda nechat Lehman padnout či mu naopak pomoci a vytáhnout jej z problémů. V této diskusi se střetávaly „různé osobnosti“, ale v Číně k ničemu takovému nedojde. „Neexistuje, že by komunistická strana nechala vše takhle vybouchnout,“ míní Yardeni, podle kterého byl postup uplatněný v případě Lehman Brothers pohromou.





Evergrande tak podle Yardeniho nebude schopná splácet své dluhy, vláda pravděpodobně vymění management, ale ve firmě dojde k restrukturalizaci a vláda ji finančně podpoří a stejně tak „nalije peníze do celé ekonomiky“. Investor tudíž tipuje, že pokles akciových trhů vyvolaný vývojem kolem Evegrande bude nakonec nákupní příležitostí, protože díky postupu vlády nebude z celé věci vážný problém.



Yardeni odpovídal na dotaz týkající se investic v Číně celkově a na možnost systematických problémů následujících po těch, které má Evergrande. Uvedl, že není moc velkým fanouškem investic v této zemi, protože čínská vláda ovlivňuje ekonomiku a trhy způsobem, který je absolutně neslučitelný s fungováním svobodného kapitalismu. Státní kontrola nad ekonomikou dříve slábla, ale v poslední době opět sílí a jde v podstatě o státem ovládané hospodářství.

Slabé stránky tohoto systému jsou podle investora patrné například na politice jednoho dítěte. Ta ukazuje, že vláda se snaží nějak řešit problém, nakonec ale řešení vše jen zhorší tak, jak se to ukazuje právě u politiky jednoho dítěte. To samé může platit o nadměrných investicích na realitním trhu.

Podle Yardeniho mohou být komodity na vrcholu svého cyklu a podepisuje se na tom i současný vývoj v Číně. Změny na realitním trhu, ke kterým může přispět i současné dění kolem Evegrande, mohou totiž snížit poptávku po mědi, oceli a dalších komoditách intenzivně používaných ve stavebnictví. Globální finanční trhy by naopak Evergrande neměla výrazněji ovlivnit, protože v jejím případě nejde o složité struktury vytvořené z derivátů, které se dostaly do globálního finančního systému tak jako v případě Lehman Brothers.



Vývoj cen komodit ukazuje následující graf:



Zdroj: Twitter



Navíc se podle Yardeniho centrální banky po pádu Lehman Brothers poučily a ani čínská vláda nenechá celou věc přerůst v systémový problém. Zatímco ale v úvodu Yardeni hovořil obecně o poklesu akciových trhů a možné nákupní příležitosti, na závěr rozhovoru byl tázán, zda to platí i o čínských akciích a zde byla jeho odpověď záporná. Vedle Evergrande tu je totiž celá řada problémů souvisejících s tím, jak jsou v Číně firmy spravovány, a to znamená, že čínské akcie atraktivní nejsou.



Druhý graf ukazuje vývoj průmyslové produkce a maloobchodních tržeb v Číně:







Zdroj: Youtube, Yahoo Finance, Twitter