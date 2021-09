Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 1,65 procenta

Maďarská centrální banka dnes zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,15 procentního bodu na 1,65 procenta. Rozhodla se rovněž snížit objem týdenních nákupů dluhopisů na 40 miliard forintů (2,9 miliardy Kč) z dosavadních 50 miliard forintů. Pokračuje tak ve zpřísňování měnové politiky v reakci na rostoucí inflaci. Banka dnes také zlepšila odhad letošního růstu maďarské ekonomiky na 6,5 až sedm procent z dříve předpokládaných 6,2 procenta.



Analytici podle průzkumu agentury Reuters očekávali o něco výraznější zvýšení základní sazby, a to o čtvrt procentního bodu na 1,75 procenta. Maďarská centrální banka se v červnu stala první centrální bankou v Evropské unii, která začala od vypuknutí pandemie nemoci covid-19 zvyšovat náklady na úvěry. Základní úrok v červnu zvýšila o 0,3 procentního bodu, k dalším zvýšením ve stejném rozsahu přikročila i v červenci a srpnu.



Náměstek guvernéra centrální banky Barnabás Virág dnes uvedl, že banka hodlá v posledním čtvrtletí pokračovat ve zvyšování základní úrokové sazby o 0,15 procentního bodu měsíčně. Dodal, že v prosinci banka provede přehodnocení své strategie.



Meziroční růst spotřebitelských cen v Maďarsku v srpnu zrychlil na 4,9 procenta z červencových 4,6 procenta. Cílem centrální banky je držet inflaci v rozpětí dvě až čtyři procenta. Za nynějším růstem inflace stojí zotavování ekonomiky, výpadky v dodavatelských řetězcích a také zdražování energií.



Centrální banka dnes předpověděla, že inflace bude na podzim pokračovat v růstu a ve zbytku roku se bude pohybovat nad pětiprocentní hranicí. Odhad celoroční inflace dnes banka zvýšila na 4,6 až 4,7 procenta z dříve předpokládaných 4,1 procenta. V příštím roce pak banka počítá s poklesem inflace na 3,4 až 3,8 procenta.



Zvyšování úroků zahájila už také Česká národní banka (ČNB). Ta svou základní úrokovou sazbu zvýšila v červnu a v srpnu, a to vždy o čtvrt procentního bodu. V současnosti se tak sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, nachází na 0,75 procenta. Analytici předpokládají, že ČNB do konce roku sazby zvýší ještě výrazněji.