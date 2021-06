Rozbřesk: Maďarská centrální banka dnes jako první v EU zvedne po pandemii úroky

Taky jste si všimli, že když hraje na Euru “domácí” Maďarsko, tak je navzdory globální pandemii stadión narvaný k prasknutí? To není známka punku maďarské vlády, ale známka toho, že se zde covidovou hrozbu podařilo masivním očkováním dostat pod kontrolu. Úspěšný boj s pandemií je pak nutnou podmínkou normalizace makroekonomické situace a potažmo měnové politiky. Ne náhodou bude dnes Maďarská národní banka (MNB) první centrální bankou v EU, která spustí proces likvidace nestandardně velmi expanzivní měnové politiky, jež byla tak jako jinde vynucena pandemií.



Konkrétní odpověď na otázku, jak MNB dnes svoji politiku utáhne, nemůže být bohužel tak jednoduchá a přímočará jako např. v případě české souputnice (ČNB), která se zřejmě k restriktivní akci rozhoupe zítra. Analýza maďarské měnové politiky je totiž poměrně složitá disciplína, což vyplývá z toho, že k jejímu řízení se používá řadu instrumentů. Tak například MNB dnes odpoledne velmi pravděpodobně zvýší nejen svoji hlavní úrokovou sazbu (z 0,60 % na 0,90 %), což je vlastně sazba, jež úročí povinné minimální rezervy. Navíc ale MNB má dorovnat na stejnou úroveň i jednotýdenní (depozitní) sazbu, která se během pandemie stala hlavním úrokovým instrumentem, jenž měl stabilizovat forint.

Ani to však není vše. Kromě toho MNB podporovala vládní program, který lze volně přeložit jako “Financování růstu”, kdy na trhu nakupovala vládní dluhopisy. MNB tím v podstatě nakupovala aktiva a navyšovala tím svoji bilanci, což je expanzivní politika, kterou dnes běžně provádějí centrální banky v řadě vyspělých zemí. MNB dnes může ve svém komentáři naznačit, že tato politika nákupů dluhopisů může být do konce roku zcela utlumena.



Maďarská centrální banka tedy dnes jako první v EU odstartuje proces normalizace měnové politiky, avšak tak jako plné hlediště nemohlo Maďarsku vybojovat postup ze základní skupiny (konec konců zítra hraje proti favorizovanému Německu v Mnichově), tak ani dnešní zvýšení sazeb nezajistí návrat k makroekonomické rovnováze. Maďarská inflace se aktuálně pohybuje nad 5 % a i po dnešním zvýšení zde budou reálné úrokové sazby v hluboko v záporu. Jinak řečeno dají se očekávat další restriktivní kroky, které by měly vyplynout z dnešní komunikace MNB. My si myslíme, že MNB sáhne k dalšímu zvýšení úroků na svém zasedání v září, kdy bude na stole další inflační prognóza. Může k tomu dojít dříve - zejména pokud se forintu nebude chtít k silnějším hodnotám.



TRHY

CZK a dluhopisy

Stabilizace akciových trhů a eurodolaru se koruně zjevně zamlouvá. Měnový pár poskočil do blízkosti 25,50 EUR/CZK a zdá se, že koruna tak bude mít víc prostoru zaměřit se na zítřejší zasedání ČNB - podle našeho názoru vyzní lehce pozitivně (růst sazeb + rozumně jestřábí komentář).



Zahraniční forex

Komentáře přicházející včera z Fedu byly velmi smíšené, když jak rétorika Powella (v připravených poznámkách pro dnešní vystoupení v Senátu), tak Williamse byla spíše holubičí. Naopak vlivní šéf vedení Fedu Bullard vyzněl velmi jestřábím způsobem. Na eurodolaru však komunikace amerických centrálních bankéřů zanechala jen malé stopy.



Dnes tedy bude trh sledovat primárně vystoupení centrálních bankéřů, které na straně ECB bude reprezentovat např. hlavní ekonom F. Lane. Naopak na straně Fedu kromě již zmíněného Powella vystoupí i Mesterová či Dalyová



Ve střední Evropě bude dnes ve střehu maďarský forint, neboť zasedá MNB a očekává se zvýšení oficiálních úrokových sazeb (viz úvodník). MNB by měla základní sazbu zvednou o 30 bazických bodů a jednotýdenní depo o 15 bazických bodů (čímž obě sazby srovná na úroveň 0,90 %). Pokud by MNB zvedla sazby o méně, než jak je výše popsáno, tak se to forintu asi nebude líbit (a naopak agresivnější navýšení by HUF přivítal).



Ropa a zlato

Ropa WTI vypořádala na 73,66 USD za barel (+2,8 %). S lehčím oslabením dolaru se odrazila cena zlata o procentní bod na 1.782 USD.