Americké akcie poblíž historických maxim

Dnešní obchodní den v USA se nesl na silně pozitivní vlně a pokračoval tak v růstech z předešlého dne v návaznosti na vyjádření FEDu. Ten sice naznačil, že od druhé poloviny příštího roku nás čeká postupné zvyšování úrokových sazeb, což nejspíš nebude dobrá zpráva, ovšem to je až za rok. A rok v aktuálním období rostoucí inflace je velmi dlouhá doba a kam jinam tedy před ní (inflací) ukrýt peníze lépe než do akcií - alespoň tak si nejspíše trh aktuální situaci přebral. Dá se tedy očekávat, že nás čeká rok růstů? Osobně o tom nejsem úplně přesvědčený, neboť hrozeb je poměrně dost - ať už riziko přehřívajícího se nemovitostního trhu v Číně (a možná nejen tam), poměrně vysokého zadlužení USA a v neposlední řadě i Covid-19 nemusel říct své poslední slovo. To však zatím není bezprostřední a tak se trh nechává unášet na pozitivní vlně. Doufejme, že mu to vydrží co nejdéle.

Nejlépe se dnes dařilo finančnímu (Bank of America +3,9 %, +3,9 %, +1,5 %, +1,7 %, +2,5 %, +3,1 %) a energetickému sektoru (Chevron +2,5 %, Mobil +3,4 %, +5,4 %). Energetickému sektoru pomohl růst cen černého zlata - Brent se dnes obchodoval dokonce nejvýše od října 2018 (konkrétně kolem úrovní 77,2 USD za barel). Ani farmaceutické společnosti zabývající se výrobou vakcín se rozhodně nenechaly zahanbit (Novavax +10,9 %, Moderna +3,2 %, Biontech +4,1 %). Jediným "poraženým" sektorem byl ten nemovitostní, nejspíše kvůli přetrvávajícím obavám z vývoje čínské nemovitostní "bubliny".

Technologický Nasdaq byl dnes mírně upozaděn, ovšem i zde zaznamenaly některé tituly slušné růsty (Activision Blizzard +2,6 %, +1,7 %, +2,5 %).