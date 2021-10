RBC: Kosti americké ekonomiky jsou silné, S&P 500 na konci příštího roku na 4 900 bodech

Oslabení akciového trhu se již nějaký čas dalo čekat čistě proto, že zisky dál nerostou tak závratným tempem. Historie totiž ukazuje, že když dojde k takovému zpomalení tempa růstu, akcie obvykle korigují. Pro Yahoo Finance to uvedla Lori Calvasina z RBC Capital Markets a hovořila o svém pohledu na další vývoj na akciích a v ekonomice.



Vedle vývoje ziskovosti na trh doléhá řada dalších „menších věcí“, včetně některých problémů ve výrobních řetězcích. Podobný pohled podle Yahoo Finance sdílí více stratégů, kteří se ale zároveň domnívají, že akciový trh v USA se ke konci roku opět zvedne. Calvasina má ale pro index S&P 500 cíl ke konci roku na 4 500 bodech a nějaké výrazné posílení tedy nečeká.



Rozhodující bude podle strategičky vývoj v ekonomice v příštím roce. V této souvislosti poukázala na to, že řada ekonomů sice snižuje odhad růstu amerického hospodářství pro letošní rok, ale předpovědi pro rok příští se výrazně nemění. Podle konsenzu by mělo tempo růstu příští rok dosáhnout více než 4 %, což je nadále znatelně nad trendem, a Calvasina zdůraznila, že spotřebitel je na tom stále hodně dobře.







„Kosti téhle ekonomiky jsou velmi silné,“ řekla strategička. Je tomu tak podle ní i přesto, že někde stále přetrvávají problémy ve výrobních řetězcích. Ty jsou ale rizikem z hlediska ziskovosti některých společností. Jde přitom o celou skupinu problémů od nedostatku polovodičů přes vysoké náklady dopravy a nedostatečné kapacity některých přístavů až třeba k nedostatku některých profesí.



Calvasina uvedla, že pro příští rok má cíl pro index S&P 500 nastaven na 4 900 bodů, což relativně ke zmíněným 4 500 bodů z konce letošního roku představuje přibližně 9% zacílení. Podle strategičky je to jednak v souladu s tím, co akcie v průměru historicky vynášejí, a také v souladu s očekávaným vývojem v americké ekonomice. Významný bude další vývoj zisků, které mohou čelit zmíněným problémů v dodavatelských řetězcích. Nicméně strategička uvedla, že nyní jim sice je věnována zvýšená pozornost, ale jejich existence je zřejmá již nějaký čas.



Calvasina na závěr rozhovoru hovořila o současném dění v Číně a o možných dopadech na americký akciový trh. Podle jejího názoru jsou dvě možnosti, v první z nich tenze v Číně přivedou investory k tomu, že začnou stahovat peníze z jejích trhů, ale díky atraktivitě amerických akcií je umístí právě sem. Druhou možností je, že investoři budou kvůli vývoji v Číně celkově rotovat směrem k hotovosti a to by poznamenalo i americké akcie.



Zdroj: Yahoo Markets