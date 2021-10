Trend se zlomil, k dalšímu vrcholu sazeb to může trvat 35 let, říká investiční ředitel Morgan Stanley

Poslední dva roky jsou katalyzátorem, který posune svět ze zhruba dvacetiletého deflačního období. Pro Bloomberg Markets to uvedl investiční ředitel Mike Wilson. Už před pandemií ale probíhaly změny tímto směrem, včetně deglobalizace či „některých populistických hnutí“ a rostoucí příjmové nerovnosti. Jak vidí expert další vývoj?



Wilson považuje současnou vyšší inflaci za známku toho, že skutečně došlo ke zlomu v trendu. Nečeká sice, že současná inflační čísla přetrvají delší dobu, nicméně návrat k předchozímu stavu, kdy panovaly silné dezinflační či dokonce deflační tlaky, podle něj také nenastane. Poukázal na to, že sazby a výnosy vládních obligací po celá desetiletí trendově klesaly, nyní zase může trvat „35 let, než se dostanou na další vrchol“. Co na to akcie?



Expert hovoří o 10 – 20% korekci na amerických akciích vedené technologickým sektorem. Její příčinou by měly být utaženější finanční podmínky a monetární politika. To se projeví na valuacích akciového trhu, tedy na poměrech cen a zisků obchodovaných společností. Korekci ale podle Wilsona vyvolají i zisky samotné, protože se ukazuje, že ekonomické oživení slábne a k tomu se přidávají nákladové tlaky. Nejsou ale tyto faktory, o kterých se na trhu hovoří delší dobu, již plně odraženy v cenách akcií?

Podle Wilsona ještě ne, patrné ovšem je, že investoři se postupně posouvají směrem ke kvalitním firmám. Nicméně až dojde k osekávání očekávaných zisků a Fed skutečně přikročí ke změně své politiky, nebudou podle experta poklesu uchráněny ani tyto firmy. Jde přitom o tradiční přechod do další fáze cyklu. Následující graf ukazuje valuace amerických akcií počítané na základě zisků očekávaných pro následujících 12 měsíců a zisků dosažených za posledních 12 měsíců (zelená křivka):

Na utahování finančních podmínek jsou podle Wilsona nejcitlivější technologické akcie, které si doposud připisovaly výrazné zisky. A některé společnosti budou čelit slábnoucí poptávce, která byla doposud tažena nahoru tím, že lidé trávili více času doma a jejich spotřeba se posunula odpovídajícím směrem. K cyklickému vývoji Wilson dodal, že zpomalení ekonomiky je v této fázi běžné, současná situace se ale může odlišovat v tom, že zisky zeslábnou více, než je obvyklé, protože jejich předchozí růst byl zase mnohem silnější než během standardního cyklu.



Na závěr rozhovoru hovořil expert o tom, že predikovat vývoj na akciích na jeden rok dopředu je těžší než na sedm let dopředu. Dlouhodobější výhled se totiž do značné míry odvíjí od toho, jak vysoká je valuace akcií na počátku tohoto období. V současné době leží valuace vysoko (viz graf), a to podle Wilsona implikuje, že roční návratnost akcií se bude v delším období v průměru pohybovat na jednociferných, a ne na dvouciferných číslech. Což ale na druhou stranu „není konec světa“.



