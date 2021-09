Výprodej evropských technologií teprve začíná

Nejvýkonnější evropský sektor roku 2021 čelí nepěknému týdnu, během kterého klesl o 5 %. Dolů jej tlačí rostoucí výnosy dluhopisů, které ukázaly na přestřelená ocenění některých titulů. A zdá se, že je tu ještě dost prostoru pro další pokles.

Technologický index Stoxx 600 zaznamenal v úterý největší pokles za 11 měsíců, který pokračoval i ve středu. Přesto však jde jen o povrchové škrábnutí na valuaci, která na širším trhu dosáhla více než 100% prémie. Dnes index přidává přes 1 %.

"Na růst výnosů upozorňujeme už od jednání Fedu, ale na akcie začal výrazně doléhat až se zpožděním. Efekt jde hlavně skrze tlak na valuace, což je nejvýraznější u růstových titulů. Proto je dopad hodně vidět na technologiích," říká hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk.

"Vysoké valuace v mnoha odvětvích, které bylo těžké zdůvodnit, se nyní snižují," komentuje aktuální vývoj na evropských technologiích stratég Comdirect Bank Andreas Lipkow. "Je stále evidentnější, že očekávání účastníků trhu jsou příliš vysoká."

Jako nejdražší odvětví v Evropě jsou technologie po nárůstu výnosů dluhopisů největším poraženým. Vyšší výnosy dluhopisů totiž představují riziko pro budoucí zisky a navíc je u nich těžké vysvětlit vysoká ocenění akcií. Technologický index Stoxx 600 se obchoduje s přibližně 30násobným smíšeným forwardem zisků, což je vyšší násobek než poměr P/E na Nasdaq 100 na úrovni 26.

"Myslím, že je čas být více selektivní," říká Neil Campling ze společnosti Mirabaud Securities. V USA by mohla přidat na síle rotace z technologií, čímž by Nasdaq ztratil vítr do zad oproti indexu akcií s malou kapitalizací Russell 2000. A to by mohlo zasáhnout tento sektor globálně.

V popředí evropského technologického sektoru stojí firma , která se minulý týden přiblížila tomu, aby se stala největší evropskou společností podle tržní hodnoty, ale během tří obchodních relací klesla cena její akcie téměř o 12 %. New Street v úterý snížila rating této akcie na neutrální vzhledem k rekordní valuaci tohoto výrobce čipových zařízení a „omezenému“ růstu v příštím roce. A také očekává, že se násobky tohoto sektoru dostanou pod tlak s tím, jak se blíží vrchol cyklu.

Polovodičové akcie se také potýkají s nedávnými zprávami o narušení výroby v důsledku energetické krize v Číně. Pokud by analytici zůstali optimističtí a očekávali by, že tento sektor v příštích 12 měsících přinese 15% návratnost, byl by nyní potenciální růst v souladu s širším indexem Stoxx 600.

Tyto krátkodobé obavy ale neodradí všechny obchodníky. "Je to způsobeno spíše rostoucími výnosy a jestřábějším FEDem, než specifickými problémy společností nebo celého sektoru," říká Marcus Morris-Eyton z Global Investors. "Nemění to naše uvažování - v tomto odvětví jsme dlouhodobě velmi býčí."

A stratégové společnosti v pondělí uvedli, že technologie pravděpodobně zůstanou silným hráčem v post-pandemickém cyklu, protože v tomto sektoru probíhají po celém světě úpisy rychle rostoucích společností.

Zdroj: Bloomberg, Patria