Prodej nových aut za tři čtvrtletí stoupl o devět procent na 161 824 vozů

Prodej nových osobních aut stoupl za tři čtvrtletí meziročně o 9,1 procenta na 161.824 vozů. Proti roku 2019 však stále jde o 15procentní pokles. V září byl prodej o 16 procent nižší než loni. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů.



Prodej nových aut brzdí nedostatek čipů i problémy s logistikou. Kvůli tomu se výrazně daří dovozu ojetých aut, který se do konce září zvýšil o 19,6 procenta na 136.877 vozů. Jejich průměrné stáří je 10,5 roku.



Nejprodávanější je značka Škoda s 56.074 vozy, což je o jedno procento meziročně méně. Následuje Hyundai s růstem o 26 procent na 15.002 prodaných aut a s 14. 237 vozy, což je o 31 procent meziročně více. Na dalších místech skončily , Kia a Mercedes-Benz. Nejprodávanějšími modely byly Škoda Fabia (12.204 vozů), Škoda Octavia (10.556) a Škoda Kamiq (8921).



Z hlediska obchodních tříd jsou na prvním místě SUV s podílem 43 procent. Na druhém místě je nižší střední třída se 17 procenty a následují malé vozy se 14,6 procenta. Podíl vozů s benzinovým motorem přesáhl 68 procent, naftové vozy tvořily téměř 25 procent. Firmy nakoupily 76 procent aut.



Celkově registrace nových lehkých užitkových vozů vzrostly o 20,1 procenta na 14.332 aut. Proti roku 2019 to byl pokles o osm procent. První je značka Fiat s 1857 prodanými auty, následují a Peugeot.



Prodej nových nákladních vozů se zvýšil o 24 procent na 6223 aut. V září klesl meziročně o 19,3 procenta. První je značka Mercedes-Benz s 1135 registrovanými vozy, následují MAN, DAF, Volvo a Scania.



Odbyt autobusů se proti loňsku snížil o 18 procent na 791 vozidel. Nejvíce prodal domácí Iveco Bus s 289 registrovanými autobusy, následují SOR s 235 a Setra s 92 vozy.



Registrace nových motocyklů vzrostly o 4,5 procenta na 18.913 strojů. V září klesly meziročně o sedm procent. Nejprodávanější byla tradičně s 3662 registracemi, následují Yamaha s 1591 prodanými stroji a CF Moto s 1327 motocykly.