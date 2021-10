Země EU hledají shodu na společném řešení vysokých cen energií

Politici zemí Evropské unie se snaží hledat společnou cestu, jak co nejlépe ochránit obyvatele a firmy před nebývale rychlým růstem cen energií. Zvláště státy jižního a východního křídla EU včetně České republiky usilují před dnešním neformálním summitem a středečním jednáním ministrů životního prostředí o přijetí celoevropských kroků, další země jako Německo jsou ale zdrženlivější. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová dnes prohlásila, že unie zváží například oddělení dosud svázaných cen plynu a elektřiny či vybudování společných strategických rezerv plynu.



Většina zemí EU se v posledních týdnech snaží vyrovnat se situací, kdy se ceny rychle a výrazně zvyšují zejména v souvislosti s pokrizovým oživením ekonomik a nedostatkem zásob zemního plynu. Země jako Španělsko, Itálie či Francie přišly s vlastní cestou a snaží se zmírnit dopady růstu cen na obyvatele například pomocí daňových úlev. Zároveň ale volají po celounijních krocích, jako je společný nákup energií či rozvázání cen plynu a elektřiny.



Několik lídrů včetně českého premiéra Andreje Babiše požádalo o zařazení debaty o cenách energií na pořad dnešní neformální večeře šéfů členských států ve Slovinsku. Podle unijních činitelů se ale možné společné závěry dají čekat až od řádného summitu za dva týdny. Podle předsedkyně EK lídři na summitu proberou mimo jiné případné vytvoření společných rezerv plynu.



"Podíváme se i na celkovou skladbu cen na trhu s elektřinou, protože ceny elektřiny jsou vysoké kvůli zdražování plynu," řekla dnes novinářům von der Leyenová.



Podle pravidel unijního trhu se cena elektřiny tvoří v závislosti na ceně plynu, ačkoli její samotná výroba je v řadě zemí levnější. Úspěch návrhu na oddělení cen je však podle diplomatů nejistý, neboť zatímco Francie je jeho nejhlasitějším zastáncem, Německo se k reformě energetického trhu zatím staví spíše skepticky.



Komise měla dnes původně představit seznam krátkodobých kroků, jimiž by mohla EU dopady rostoucích cen snížit, na poslední chvíli to však o týden odložila. Její šéfka dnes podotkla, že v dlouhodobější perspektivě může unie snížit ceny energií přechodem k obnovitelným zdrojům.



O podrobnostech navrhované cesty k takzvaným čistým energiím budou ve středu jednat ministři životního prostředí. Toto téma ale mohou zastínit právě vysoké ceny energií, které budou rovněž součástí debaty. Zástupci Španělska a dalších zemí přitom varují, že pokud EU nenajde východisko ze současné situace, může mezi obyvateli narůst skepse vůči finančně náročnému přechodu ke klimaticky odpovědné ekonomice.