Zářijový prodej aut v Británii byl nejslabší za posledních 23 let. V Německu klesl o víc jak čtvrtinu

Prodej nových automobilů v Británii v září meziročně klesl o 34 procent na 215.312. Dnes to uvedl britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT, podle něhož automobilový průmysl dál trpí globálním nedostatkem čipů. Jde o nejslabší září za posledních 23 let. Už loni se přitom trh dostal pod tlak kvůli opatřením na omezení koronaviru. V Německu klesl v září prodej aut o více než čtvrtinu. V Británii byl ve srovnání s průměrem za uplynulých deset let prodej v letošním září o 45 procent slabší.

Generální ředitel SMMT Mike Hawes označil čísla za září za hořké zklamání. Jsou podle něj důkazem pokračujícího dopadu pandemie covidu-19 na toto odvětví. "Přestože jsme měli v létě vysokou poptávku po autech, už tři měsíce po sobě nás trápí problémy s dodávkami kvůli nedostatku čipů, zejména z Asie,“ dodal.



Pozitivně se ale minulý měsíc vyvíjel trh s elektromobily. Počet aut na baterii podle SMMT dosáhl 32.721, což bylo nejvíce za jeden měsíc. Podíl elektromobilů na trhu činil v září 15,2 procenta. K zájmu o elektromobily přispívají i panické nákupy pohonných hmot na čerpacích stanicích v Británii, poznamenala agentura Reuters.



Howes volá po masivních investicích do rychlejší výstavby dobíjecích stanic, aby udržely krok s růstem poptávky po elektromobilech. Jen tak si podle něj budou pořizovat elektrická auta i domácnosti, které nemají vlastní garáž.

V Německu prodej také klesl, dařilo se Tesle

V Německu se v září prodalo 196.972 nových osobních aut, což je meziroční pokles o 25,7 procenta. Dnes to oznámil Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA), podle jehož bilance se nejsilnější dováženou značkou opět stal Hyundai. Česká automobilka Škoda Auto prvenství nejsilnější importované značky ztratila v srpnu.

Z německých značek získala v září největší podíl automobilka Volkswagen, konkrétně to bylo 15,7 procenta. I tak si ale tato automobilka v meziročním srovnání v prodeji pohoršila o 23,3 procenta. Ještě hůře si vedly Ford (minus 51,3 procenta), Mercedes (minus 49,8 procenta), Mini (minus 45 procent) a Audi (minus 38,9 procenta), naopak větší meziroční prodej vykázaly značky Smart (plus 23 procent) a Porsche (plus 3,9 procenta).



Z dovážených značek se v září v meziročním srovnání dařilo Tesle (plus 157,8 procenta), Polestaru (plus 108,7 procenta), DS (plus 73,8 procenta), Suzuki (plus 50 procent) a automobilce Lexus (plus 20,1 procenta). Nejhorší výsledky hlásí automobilky Jaguar (minus 60,7 procenta), Peugeot (minus 49,2 procenta), Alfa Romeo (minus 48,8 procenta), Škoda (minus 47,5 procenta), Nissan (minus 41,4 procenta) a Jeep (minus 41,2 procenta).



Škoda, která byla v Německu do července nejsilnější dováženou značkou, měla v zemi v září podíl 4,8 procenta na nově prodaných osobních vozech. Hyundai, který Škodu předstihl v srpnu, měl zářijový podíl na prodeji osobních aut 5,3 procenta.



Výrazný nárůst prodeje vykázaly v září automobily s alternativním pohonem. Elektrických vozů se meziročně prodalo o 58,8 procenta více, jejich zářijový podíl na prodaných osobních autech činil 17,1 procenta. O 13,5 procenta se prodalo více hybridních vozů typu plug-in. Celkový zářijový podíl hybridů včetně typu plug-in činil 30,5 procenta, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 11,3 procenta.



Auta s benzinovým motorem naopak skončila meziročním propadem o 41,4 procenta, u dieselových motorů propad činil 53,9 procenta.



Většina prodaných vozů tradičně zamířila do firemních flotil, konkrétně to bylo 63,8 procenta. Zbytek osobních aut byl pro soukromé užití.