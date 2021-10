Vláda je kvůli zdražování připravena zrušit DPH na energie, prohlásil premiér

Teď mě napadlo, když jsou povolenky celounijnim řešením, které stojí za zdražováním ele v zemích EU, tak by stálo za úvahu o náklady, které stojí za navýšením ele v souvislosti s povolenkami, snížit celounijni odvody do Bruselu. A to učinit pokaždé, kde by se prokázalo, že za jakýmkoli zdražování stojí opatření Bruselu.

