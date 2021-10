Stavební výroba v Česku v srpnu mírně zrychlila růst na 1,2 procenta

Stavební výroba v Česku v srpnu mírně zrychlila meziroční růst na 1,2 procenta z červencových 0,5 procenta. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se oproti loňskému srpnu zvýšilo o 0,8 procenta. Inženýrské stavitelství, tedy stavby cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně vzrostlo o 2,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



„V srpnu se růst ve stavebnictví obnovil, produkce mírně vzrostla jak meziročně, tak meziměsíčně. Ovšem vzhledem k poměrně nízkým srovnávacím základnám to není očekávané nastartování tempa. Meziroční indexy stavební produkce tlumí také zrychlující navyšování cen stavebních prací i materiálů,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební výrobu zasáhl po začátku epidemie nemoci covid-19 v březnu 2020 propad. Od loňského dubna vytrvale oslabovala a až letos v květnu opět meziročně posílila.

Stavební úřady vydaly letos v srpnu 8184 stavebních povolení, což bylo oproti loňskému srpnu o 7,6 procenta více. Orientační hodnota těchto staveb meziročně vzrostla o 31,4 procenta na 40,8 miliardy korun. "Orientační hodnota stavebních povolení vzrostla o třetinu zejména v nové bytové výstavbě a na změnách inženýrských staveb, kde bylo povoleno několik staveb nad miliardu Kč. Povolení velkých staveb mělo dopad také do zahájených bytů, jejichž počet byl nejvyšší za posledních 13 let," uvedla Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.



Počet zahájených bytů v srpnu meziročně vzrostl o 40,2 procenta na 4503 bytů. U bytů v rodinných domech činil růst 17,2 procenta a v bytových domech 140,9 procenta. Množství dokončených bytů meziročně kleslo o 27,6 procenta 2179 bytů. V rodinných domech to bylo 6,2 procenta méně, v bytových o 47,3 procenta.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v srpnu meziročně snížil o 1,1 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda oproti loňskému srpnu vzrostla o 7,8 procenta.