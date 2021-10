Meziroční inflace v září 4,9 %, hlavně kvůli cenám za bydlení a dopravu

Spotřebitelské ceny se v září meziměsíčně zvýšily o 0,2 % po srpnovém růstu o 0,7 %, ukázala dnes data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziroční růst cen v září zrychlil na 4,9 % po růstu o 4,1 % v předchozím měsíci. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008. Vývoj ovlivnily zejména ceny za bydlení a dopravu.

Analytici dotázaní Reuters očekávali v září meziměsíční pokles cen o 0,2 %, pro meziroční spotřebitelskou inflaci odhadovali zvýšení o 4,5 %.

"Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Česká národní banka (ČNB) předpovídala v poslední prognóze zářijovou meziroční inflaci na 3,2 %.





Meziroční zvýšení bylo dáno zejména vyššími cenami bydlení a dopravy. Růst cen nájemného z bytu zrychlil na 3,3 %. Kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. V sekci doprava byly meziročně vyšší ceny automobilů o 6,0 % a pohonných hmot a olejů o 20,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (33,85 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (31,81 Kč/l) byly nejvyšší od prosince 2014, respektive ledna 2020. Ceny pohonných hmot a olejů rostly v září desátý měsíc za sebou, oznámili také statistici.

Ceny elektřiny byly v září meziročně nižší o 2,3 %. Meziměsíčně se ale zvýšily o 1,1 %.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera bude kategorie bydlení tlačit inflaci výše i v dalším období "z titulu očekávaného růstu cen energií, zejména elektřiny a plynu pro domácnosti, které i přes mírnou korekci začátkem října jsou oproti hodnotám ze začátku roku násobné. Do konce roku se tak inflace patrně přiblíží 6% hranici a patrně ji i překoná. To bude závist právě na rychlosti a intenzitě zdražování největších dodavatelů energií do konce roku".

V cenách bydlení se podle Seidlera projevuje "pokračující dvouciferný růst cen nemovitostí a také cen stavebního materiálů, který zrychluje růst položky tzv. imputovaného nájemného, neboli nákladů na pořízení a údržbu vlastnického bydlení". Tato položka je určitým specifikem měření inflace v ČR, připomíná Seidler, a nenachází se například v harmonizované metodice Eurostatu.

"I bez ní by však byl meziroční růst cen citelný, a dosáhl by v září 4,2 % po 3,6 % v srpnu," uvedl také ekonom.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3880 -0.3148 25.5042 25.3766 CZK/USD 21.9325 -0.3363 22.0405 21.9150 HUF/EUR 360.7505 -0.0490 361.1600 360.1700 PLN/EUR 4.5946 -0.2273 4.6068 4.5944

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4518 -0.0661 7.4574 7.4464 JPY/EUR 130.5790 0.5564 130.6958 130.4310 JPY/USD 112.8070 0.5029 112.8410 112.6410

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8480 -0.1801 0.8483 0.8471 CHF/EUR 1.0727 -0.0517 1.0743 1.0725 NOK/EUR 9.8628 -1.3566 9.9548 9.8550 SEK/EUR 10.1037 -0.0979 10.1183 10.0972 USD/EUR 1.1576 0.0259 1.1587 1.1574

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3628 -0.4252 1.3701 1.3620 CAD/USD 1.2454 -0.1387 1.2465 1.2446

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Zdroj: Reuters, ČSÚ, Patria.cz, ČTK, ĆBA