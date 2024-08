Dominik Rusinko: Inflace v červenci vzrostla na 2,2 %

Po nečekaném červnovém poklesu inflace na dvouprocentní cíl překvapily v červenci spotřebitelské ceny svižnějším růstem – v meziročním srovnání o 2,2 %. Naše očekávání bylo nastaveno na zvolnění růstu na 1,9 %, zatímco analytický koncensus i ČNB očekávaly stagnaci na 2,0 %.



V meziměsíčním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny o 0,7 %. Zásluhu na tom měly zejména vyšší ceny rekreace a kultury, jejichž příspěvek k celkovému růstu činil 0,5 %. Konkrétně jde o skokové zdražení dovolených (+25,1 %), které v červnu sezónně netypicky stagnovaly. Oproti minulému měsíci vzrostly také ceny pohonných hmot (1,3 %), podobně jako potraviny (+0,3 %), kde zdražovalo zejména maso, zatímco zelena a ovoce zaznamenaly viditelný pokles cen. Podobným směrem táhly inflace také meziměsíčně nižší ceny v oddíle odívání a obuv.



Z pohledu ČNB je důležitý zejména vývoj jádrové inflace. Zvýšené cenové tlaky přetrvávají v pohostinství a hoteliérství (meziročně +7,4 %), povzbudivou zprávou je však mírné zvolnění meziměsíční dynamiky (+0,4 %). Skokový nárůst cen dovolených lze vnímat zčásti jako kompenzaci netypicky utlumeného vývoje v červnu, proto není důvod červencové číslo výrazněji přeceňovat. Setrvačná cenová dynamika ve službách je ale pro centrální bankéře nadále jedním z hlavních proinflačních rizik, jak ostatně potvrdil i zápis z posledního měnově-politického zasedání.



Předpokládáme, že již v srpnu inflace znovu poklesne, a to lehce pod 2% cíl centrální banky. Následně očekáváme mírné zvýšení inflace z důvodu nepříznivého působení srovnávací základny. Na konci letošního roku by se měla celková inflace pohybovat okolo 2,5 %, tedy pod horní hranicí tolerančního pásma ČNB.



Dnešní inflační překvapení není z kategorie zásadní a těch, které by narušovaly celkový příběh o obnovení cenové stability v české ekonomice. Ceny ve službách nicméně zůstávají hlavním proinflačním rizikem, kvůli kterému zůstane ČNB při kalibraci měnové politiky velmi opatrná. Nadále předpokládáme, že centrální banka na každém ze zbývajících zasedání v tomto roce sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů.