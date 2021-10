Fidelity International: Inflační tlaky se liší podle odvětví. Které z nich přetrvají?

Podle nejnovějšího průzkumu mezi analytiky společnosti Fidelity International čelí firmy inflačním tlakům různého charakteru. Navzdory tomu, že majorita analytiků se domnívá, že většina inflačních tlaků je spíše dočasná, strukturální síly by mohly i nadále tlačit na růst cen, i když přechodná omezení poleví.

Ačkoliv ceny surovin budou pravděpodobně zmírněné s tím, jak se odstraní různá dočasná omezení, téměř čtvrtina analytiků Fidelity International uvádí, že inflační tlaky jsou dnes spíše strukturální. Tato zjištění naznačují, že společnosti se potýkají s komplexní kombinací inflačních tlaků.

Narušení dodavatelského řetězce může trvat déle

Povaha inflačních tlaků se liší podle odvětví. Analytici v oblasti materiálů a spotřebního zboží jsou přesvědčeni, že inflační tlaky, kterým čelí jejich společnosti, jsou přechodné, a mnozí se domnívají, že ceny by se měly zmírnit, jakmile odezní problémy v dodavatelském řetězci. „Suroviny bylo obtížné sehnat kvůli narušení dodavatelského řetězce, což zvýšilo náklady. To by se mělo normalizovat na dvanáctiměsíční bázi," říká jeden z analytiků pokrývajících severoamerické a evropské společnosti zabývající se materiály.

Jiní analytici jsou méně optimističtí. Přestože se úzká hrdla nakonec uvolní, bude to trvat dlouho a některé společnosti očekávají, že problémy v dodavatelském řetězci budou přetrvávat. Tento měsíc jsme se analytiků zeptali také na jejich výhled inflace v příštích 12 měsících. Více než dvě třetiny z nich uvedly, že v tomto období očekávají nárůst inflačních tlaků. „Inflace nákladů na přepravu v důsledku omezení v dodavatelském řetězci by měla být do značné míry přechodná a její vrchol pravděpodobně překonáme v letošní sváteční sezóně. Zdá se však, že inflace nákladů na některé suroviny, která vznikla v důsledku růstu poptávky, potřebuje více času na to, aby ji nabídka dohnala. Měla by proto ještě nějakou dobu přetrvávat," uvádí analytik zabývající se severoamerickými společnostmi z oblasti spotřebního zboží.



Strukturální síly budou zvyšovat ceny

Strukturální inflační síly mají dopad na mnoho společností. „Zatímco u automobilů jsme svědky běžných přechodných inflačních tlaků, existují určité širší strukturální tlaky způsobené rostoucím množstvím polovodičů ve vozidlech, proti nimž stojí omezená nabídka čipů," uvádí analytik zabývající se evropskými průmyslovými firmami.

Na vyšší inflaci by mohly tlačit také mzdy a náklady na dekarbonizaci. „Domnívám se, že náklady na suroviny i na pracovní sílu budou trendově růst, zejména vzhledem k omezené nabídce uhlí a oceli a ve světle cílů uhlíkové neutrality a poklesu porodnosti," říká analytik pokrývající čínské utility (podniky veřejné infrastruktury).

Některé inflační tlaky jsou přechodné, ale jiné budou přetrvávat

Vzhledem k působení jak přechodných, tak strukturálních sil se společnosti potýkají s inflačním prostředím, které zdaleka není přímočaré. Jakékoli prodloužení předpokládaných přechodných tlaků by mohlo zvýšit očekávání, že inflace bude trvalejší, přičemž strukturální faktory, jako jsou náklady na dekarbonizaci, budou pravděpodobně ovlivňovat ceny ještě mnohem déle.

Zdroj: Fidelity