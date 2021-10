Přebytek běžného účtu se snižuje. Analytik upozorňuje na sílící odliv dividend

Odliv dividend do zahraničí se bude snižovat s financnimi dopady nedostatku čipů na automobilový průmysl. Nyní jde o to, aby "záchrana" pracovních míst v zahraničních privátních automobilkach netlačila státní rozpočet do většího schodku. Bez práce je celkem málo lidí a tak případné nové nezaměstnané jistě přivítají např. stavební firmy.

