Francouzskou investiční banku Natixis zajímá, proč si americké akcie vedou tak rozdílně od akcií evropských? Vysvětlení se podle analytiků banky nabízí hned několik. K jakým závěrům došli?



Následující graf porovnává výkony amerického a evropského trhu od roku 1998. Ještě v letech 2010/2011 se jejich návratnost výrazně nelišila, pak ale začaly americké akcie získávat větší a větší náskok a prozatím se nezdá, že by se vzniklá mezera měla uzavírat, spíše naopak:







Pokud porovnáme dividendové výnosy (viz druhý graf), zjistíme, že po roce 1998 se ty evropské drží soustavně nad těmi americkými. Podobná mezera jako v předchozím grafu tu ale nevzniká:







Natixis v první řadě poukazuje na to, že ziskovost amerických obchodovaných firem rostla v posledních letech mnohem rychleji, než tomu bylo v Evropě. Od roku 2012 je kumulovaný rozdíl v růstu konkrétně 32 procentních bodů. K tomu má na americkém trhu větší podíl technologický sektor, který si v posledních letech vede velmi dobře. Evropa tak z jeho výsledků netěží zdaleka tolik jako Spojené státy.



Následně Natixis poukazuje na vývoj odkupů. Ty jsou již řadu let velmi populární ve Spojených státech, ale ne v eurozóně. Mají přitom dvojí efekt. Jednak snižují celkové množství akcií na trhu a tudíž i jejich nabídku. A také zvyšují zisky na akcii. Natixis dokonce tvrdí, že z oněch 32 procentních bodů rozdílu v růstu ziskovosti je odkupy vysvětleno 28 procentních bodů.



Natixis následně poukazuje na vyšší valuace amerických akcií (viz další graf), které jsou podle něj z velké části vysvětlitelné tím, jaký je na obou trzích poměr nominálního růstu ekonomiky k výnosům desetiletých vládních obligací. K tomu Natixis dodává, že u evropských akcií lze pozorovat vyšší rizikovou prémii.







Zdroj: Natixis