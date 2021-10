Akcie v růstové náladě a další inflační data na programu

Čtvrteční obchodování je pro hlavní evropské akciové trhy pozitivní. Indexy si připisují slušné zisky: DAX +0,9 pct, FTSE 100 a CAC 40 jsou +0,8 pct a AEX přidává už 1,3 procenta. Sektorově vedou technologie, energie a finance. Znovu se zvedají ceny energií, a to elektřiny, ropy či plynu, zatímco uhlí jen drží pozice. To však akcie celkově moc netrápí.

Obavy z inflačních tlaků dnes sentiment nepoškozují, když inflační očekávání zůstávají stabilní. Výnosy dluhopisů na delším konci se posouvají dolů, z čehož mohou zvláště technologie těžit. Na druhou stranu jedním z důvodů pohybu výnosů budou horšící se vyhlídky pro ekonomiky a zároveň se výnosové křivky zplošťují, což není úplně dobrý signál.

Dnešní čínská data ukázala, že spotřebitelské ceny rostou dál velmi umírněně, zatímco výrobní sice rychle stoupají, ale vyvíjejí se v souladu s odhady. Odpoledne nás čekají údaje o amerických výrobních cenách, které by podle konsensu měly vykázat další zrychlení, a to i na jádrové úrovni. Dopad drahých komodit a problémů s dopravou se právě zde projeví předtím, než doputuje do spotřebitelských cen. Stále tedy PPI považujeme za důležitý parametr pro odhady, jak vysoko se spotřebitelská inflace bude držet. Následovat budou komentáře bankéřů z Fedu. Zápis z posledního zasedání přitom nic nového nepřinesl. Opouštění QE se upevňuje na termínech listopad až červen příštího roku. Stále více se přitom pozornost trhů stáčí k termínu zvedání sazeb, ke kterému však Fed zatím žádné upřesnění nedodal.

Eurodolar se posunul lehce nad 1,1600 při příznivém vztahu investorů k riziku. Zlato pokračuje vzhůru a dostává se k 1800 USD, když využívá právě slabosti americké měny v kombinaci s poklesem delších výnosů. Pro korunu je dnešek zatím ve znamení stagnace těsně pod 25,40 za euro, na čemž nemohla nic změnit ani nová domácí data o běžném účtu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3939 0.0080 25.4126 25.3376 CZK/USD 21.8790 -0.0868 21.9095 21.8320 HUF/EUR 359.6971 -0.1468 360.5974 359.0077 PLN/EUR 4.5738 0.4769 4.5847 4.5640

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4717 -4.3876 7.4810 7.4531 JPY/EUR 131.5850 0.1946 131.8049 131.5000 JPY/USD 113.3450 0.0883 113.5710 113.2710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8458 -0.3417 0.8489 0.8455 CHF/EUR 1.0685 -0.2670 1.0720 1.0682 NOK/EUR 9.7797 -2.1960 9.8497 9.7657 SEK/EUR 10.0097 -0.6502 10.1417 9.9907 USD/EUR 1.1608 0.1294 1.1624 1.1590

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3492 -0.4452 1.3565 1.3475 CAD/USD 1.2386 -0.4625 1.2448 1.2377