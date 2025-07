Čína zavádí cla na brandy z EU až do výše 34,9 %, reaguje tak na evropská cla proti elektromobilům

Čína od soboty uvalí na dovoz brandy vyráběné v Evropské unii cla od 27,7 procenta do 34,9 procenta. Uvedlo to čínské ministerstvo obchodu, které dnes oznámilo ukončení antidumpingového vyšetřování. Peking už loni na podzim uvalil prozatímní antidumpingová cla na brandy z EU v pásmu 30,6 procenta až 39 procent. Opatření se dotkne především francouzského koňaku. Akcie jeho výrobců nejprve zareagovaly na zprávu poklesem, později ale ztráty smazaly a začaly růst, když výrobci vzhledem k oznámeným výjimkám dopady cel přehodnotili.



Peking zkoumal, zda dochází k cenovému dumpingu, kdy se výrobky prodávají pod tržní cenou. Dospěl k závěru, že výrobci se dumpingu dopouštějí, čímž způsobují značné škody domácím výrobcům.



Výjimku z cel podle ministerstva dostanou společnosti, jejichž prodejní ceny nejsou pod Pekingem stanovenou tržní cenou, takzvaným cenovým závazkem. Francouzští výrobci i proto výsledek vyšetřování uvítali, sdělily agentuře Reuters tři zdroje z odvětví.



Akcie francouzského lihovaru Ricard se nejprve propadly zhruba o tři procenta, cenné papíry Rémy Cointreau v jednu chvíli odepisovaly více než šest procent. Rémy Cointreau se po reakci výrobců dostaly do zisku.



Koňak je název brandy pocházející z francouzské oblasti Cognac, podobně jako šampaňské je druh šumivého vína pocházející z oblasti Champagne.



Francouzský koňak tvoří téměř veškerý dovoz brandy z EU do Číny. Podle čínských celních údajů tak z Francie v roce 2023 pocházelo 99 procent dovážené brandy a hodnota francouzského dovozu činila 1,74 miliardy dolarů (36,4 miliardy Kč).



Sdružení výrobců Bureau National Interprofessionnel du Cognac loni uvedlo, že má podezření, že vyšetřování souvisí s jinými obchodními spory než s trhem s alkoholem. Vyšetřování evropského dovozu brandy totiž Peking oznámil poté, co EU přikročila k zavedení cel na dovoz elektromobilů z Číny.