Von der Leyenová: EU chce dohodu s USA, ale připravuje se i na neúspěch

Evropská unie je připravena na obchodní dohodu se Spojenými státy, uvedla při dnešní návštěvě Dánska předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Sedmadvacítka se nicméně připravuje i na možnost, že k žádné dohodě nedojde. Právě nyní je v USA eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, který má v plánu další jednání se zástupci americké administrativy. Evropská unie usiluje o uzavření dohody o clech s USA do 9. července.



"Jsme připraveni na dohodu. Chceme vyjednané řešení. Ale je třeba, abyste věděli, že se zároveň připravujeme na možnost, že k žádné uspokojivé dohodě nedojde," uvedla von der Leyenová na společné tiskové konferenci s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.



Dánsko od 1. července předsedá Evropské unii a komise přijela do předsednické země na tradiční návštěvu. V Aarhusu proběhlo společné jednání komise a dánské vlády a rovněž i setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který do města také dorazil. Z eurokomisařů v Dánsku chybí pouze Maroš Šefčovič, český zástupce Jozef Síkela a rovněž Olivér Várhelyi z Maďarska.



Americký prezident Donald Trump v květnu oznámil, že na zboží z evropské sedmadvacítky uvalí od června padesátiprocentní takzvaná reciproční cla, krátce nato však odložil jejich zavedení na 9. července.



EU odhaduje, že cla, která Trump již uvalil, se nyní vztahují na zboží za 380 miliard eur (9,4 bilionu Kč), tedy asi na 70 procent jejího vývozu do USA. Brusel chce, aby USA zrušily clo 25 procent na ocel a automobily. Požaduje také, aby Trump upustil od původně oznámeného cla, které bylo pro EU stanoveno na 20 procent, ale prozatím činí deset procent. V případě neúspěchu jednání hrozí unie Washingtonu odvetnými kroky.