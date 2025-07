Evropské obchodování je nervózní kvůli clům i napětí s Čínou

Týden bude pro investory kratší o americké obchodování, neboť v zámoří dnes slaví svátek. Evropské trhy si ale našly vlastní cestu, a to dolů. Mezi hlavními indexy ztrácí nejvíc CAC40 (-0,8 pct), zatímco AEX je dole o 0,6 procenta, DAX klesá o 0,4 pct a FTSE100 obchoduje v minusu o 0,3 procenta. Zvýšený zájem kupců registrují evropské dluhopisy a mírně se zvedá zlato.



Nepříznivé informace se týkají politiky, respektive zahraničního obchodu. Americký prezident Trump ohlásil, že během zítřka začne rozesílat dopisy dalším vládám, ve kterých jim oznámí cla ve výši od 60-70 procent do 10-20 procent. Cla mají začít platit od 1. srpna. Tento krok přichází krátce předtím, než vyprší odložení předchozích tzv. recipročních cel, a zvedá riziko, že před nějakou dohodou proběhne pár celních přestřelek. Vedle toho Čína tlačí na rychlejší odstraňování amerických restrikcí, a především tentokrát zamířila i na Evropu. Část summitu s EU plánovaného na červenec má být zrušena a Čína zároveň uvalila antidumpingová cla na evropskou brandy.



Včerejší data z amerického trhu práce nedopadla tak dobře, jak ukazují hlavní čísla. V reakci trhu je ale zajímavé, že dluhopisové výnosy zůstaly nahoře a prvotní nárůst prakticky nekorigovaly, zatímco dolar se stahuje zpět a obchoduje se k euru na 1,1770. Do hry podle nás vstupuje efekt nového rozpočtového zákona, který dál navyšuje už tak masivní americké deficity. Rozpočty a dluh se ukazují jako dlouhodobější zátěž pro dluhopisy i dolar a schválení zákona tento efekt jen upevní.



Česká inflace se za červen podle očekávání zvedla na 2,9 procenta a maloobchod také nepřekvapil, když zpomalil na 5,3 pct. Růst cen je ale o trochu rychlejší, než čekala ČNB. Otázka, zda sazby dosáhly dna, nebo ještě mírně klesnou, zůstává otevřená. Vzhledem k tomu, že inflace by měla v dalších měsících odeznívat, stále vidíme prostor pro jedno podzimní snížení. Do hry kromě cen může nakonec promluvit i koruna, která po datech lehce posílila a nyní se drží u 24,60 za euro. Pokud by vytrvale posilovala dál, stane se argumentem na holubičí straně.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6182 -0.0811 24.6401 24.5940 CZK/USD 20.9045 -0.2339 20.9555 20.8840 HUF/EUR 398.8342 0.0084 399.0576 398.2452 PLN/EUR 4.2496 0.1781 4.2505 4.2399

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.4375 0.0902 8.4447 8.4266 JPY/EUR 170.0053 -0.2566 170.4396 169.8528 JPY/USD 144.3560 -0.4163 144.9650 144.1880

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8620 0.0801 0.8620 0.8610 CHF/EUR 0.9344 -0.0652 0.9355 0.9335 NOK/EUR 11.8702 0.3933 11.8852 11.8178 SEK/EUR 11.2529 -0.1234 11.2725 11.2502 USD/EUR 1.1776 0.1531 1.1786 1.1754

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5246 0.1840 1.5268 1.5197 CAD/USD 1.3590 0.0195 1.3599 1.3567