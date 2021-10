Global Times: Podíl v China Evergrande se chystá převzít Hopson Development

Podíl v krachujícím čínském developerovi China Evergrande se chystá převzít společnost Hopson Development. Za 51procentní podíl v její divizi správy majetku hodlá zaplatit více než 40 miliard hongkongských dolarů (asi 112 miliard Kč), píše státní list Global Times. Zpráva přichází poté, co dnes obě firmy požádaly, aby bylo pozastaveno obchodování s jejich akciemi na hongkongské burze kvůli oznámení velké obchodní transakce.



Evergrande se stala jednou z neproblémovějších firem v Číně a potácí se mezi chaotickým krachem s dalekosáhlými dopady, řízeným kolapsem nebo méně pravděpodobnou vyhlídkou na záchranu ze strany Pekingu. Investoři se obávají, že kolaps podniku by mohl těžce zasáhnout čínský finanční systém a že negativní dopady by se mohly rozšířit i do zbytku světa. Vzhledem k obtížím Evergrande se sháněním peněz na plnění jejích závazků už akcie letos ztratily více než 80 procent.



Hongkongská burza dnes obchodování s akciemi Evergrande pozastavila a důvod tohoto kroku sama nesdělila. Kromě akcií Evergrande Group (EVG) se také neobchodují akcie její divize pro správu majetku Evergrande Property Services. Naopak obchod s divizí elektromobilů Evergrande New Energy Vehicle Group pokračuje beze změny. Zastavilo se i obchodování s akciemi Hopson Development.



Evergrande není schopna refinancovat závazky ve výši 305 miliard dolarů (6,7 miliardy Kč). Restrukturalizace podniku by mohla být jednou z vůbec největších v zemi, napsala agentura Reuters.



„Nejsem si jistý, že to nutně znamená, že se společnost vzdala snahy o přežití, zvláště když prodej aktiv znamená, že se stále snaží získat hotovost na zaplacení účtů,“ řekl agentuře Reuters analytik Ezien Hoo ze společnosti OCBC.



Agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje minulý týden uvedla, že Peking pobízí státní firmy a státem podporované developery, aby koupili některá aktiva Evergrande.



Společnost Evergrande, dříve známá jako Hengda Group, založil v roce 1996 miliardář a podnikatel Chuej Kcha-jen. Ten je známý i pod jménem Sü Ťia-jin. Z malé lokální firmy vyrostl realitní gigant, ale především za pomoci vypůjčených peněz. Podle internetových stránek Evergrande Real Estate firma v současnosti vlastní přes 1300 projektů ve více než 280 městech po celé Číně. Časopis Forbes vyčíslil osobní majetek Chueje na zhruba 11 miliard USD a firmu Evergrande zařadil mezi 500 největších firem světa, obsadila 122. příčku.