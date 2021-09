Perly týdne: Ropa k 80 – 90 dolarům, příklon k aktivnímu investování a kauza Evergrande

BofA ukazuje, kam se přesouvá pozornost investorů během pozdějších fází cyklu, Renee James hovoří o svém pohledu na nedostatek polovodičů, Steven Wieting zase o tom, co vývoj kolem Evergrande znamená pro Čínu a globální trhy. A co udělá zima s cenami ropy?



Posun ke kvalitě: V pozdní fázi cyklu si vedou nejlépe akcie kvalitních společností, akcie s vyšším dividendovým výnosem a rizikem. Poukazuje na to v následujícím schématu BofA s tím, že naopak v ranějších fázích cyklu si vedou lépe hodnotové akcie, akcie menších a rizikovějších firem:





Zdroj: Twitter



Nejsou polovodiče, úkol pro soukromý sektor i vládu? Na řadu odvětví dolehly problémy typu nedostatku některých profesí, či úzká hrdla na straně transportu. Platí to i o výrobě polovodičů, v jejich případě se k tomu přidává i mimořádně silná poptávka, u které se navíc ukazuje, že nejde o jev přechodný a cyklický, ale dlouhodobější. Pro CNBC to uvedla Renee James, která stojí v čele výrobce čipů Ampere Computing. Nové výrobní kapacity lze přitom vybudovat za 18 – 24 měsíců v závislosti na typu polovodiče. Takže James očekává, že u některých z nich mohou tlaky přetrvávat ještě asi 18 měsíců.



Ředitelka míní, že pandemie odkryla slabé stránky výrobních a dodavatelských řetězců v jejím odvětví. V USA k tomu docházelo k dlouhodobějšímu poklesu výrobních kapacit a americká vláda by měla nyní pracovat na tom, aby se tento trend otočil, protože polovodiče nejsou jen čistě ekonomickým tématem. Rozhodující roli bude v obnově kapacit hrát soukromý sektor, ale James míní, že vláda by měla být aktivní třeba na straně výzkumu a vývoje a také zajistit, aby „peníze tekly tím správným směrem“. Může tak vzniknout i PPP projekt a celkově jde o téma, které se týká celých odvětví.





Pasivní, nebo aktivní: BofA přináší přehled toho, jak její klienti investují do ETF a do jednotlivých akcií. U ETF pozorujeme od počátku roku 2017 rostoucí zájem, aktivní investování do jednotlivých akcií ale prochází různými fázemi. Po celý rok 2017 je investoři v čistém vyjádření prodávali, pak se směr otočil ovšem jen do roku 2020, kdy se jich začali opět zbavovat. BofA ale dodává, že v posledních týdnech se objevují známky opětovného vyššího zájmu o jednotlivé akcie:





Zdroj: Twitter





Evergrande a co bude v Číně: Investiční ředitel Global Wealth Steven Wieting hovořil na CNBC o kauze Evegrande. Problémy realitního giganta jsou podle něj čistě domácím problémem Číny a nejde o událost, která by měla ohrozit celý systém, na druhou stranu se projeví v čínském realitním trhu a ve stavebnictví, což pocítí i globální ekonomika. A čínská vláda nyní bude muset uvolnit svou politiku, aby splnila svůj růstový cíl.



Co investice v Číně a dopad současného dění na další trhy včetně komodit? Wieting odpověděl, že i kdyby čínské tempo hospodářského růstu postupně kleslo na 5 % tak, jak čeká třeba MMF, stále si bude ukrajovat větší a větší podíl na globálním produktu. A to, že v této zemi panuje socialismus, také neznamená, že z Číny nemohou přicházet nové technologie a vědecké objevy.



To je dlouhodobý pohled, z taktického hlediska je podle, experta důležité, či vláda mění svou politiku a není jasné, které akcie to ještě odnesou a které již ne. Celkově je ale podle něj Čína trhem, který může dlouhodobě nabídnout zajímavou návratnost a jeho atraktivita spočívá i v diverzifikaci. „neměli bychom ale mít příliš velkou sebedůvěru ohledně toho, že víme, co nyní v Číně přijde. Nedoporučujeme tu tak nějaké velké a koncentrované pozice“, uzavřel Wieting.



Finanční podmínky stále velmi uvolněné: Finanční podmínky v americké ekonomice se v první polovině roku 2020 prudce utáhly, ale jak ukazuje jejich index od , následně došlo k jejich razantnímu uvolnění. To trvá doposud a míra uvolnění je zdaleka nejvyšší minimálně od roku 2012:





Zdroj: Twitter



Ceny ropy a zima: Ceny ropy v následujících měsících budou významně ovlivněny tím, jaká bude zima. Pokud se teploty pohnou výše, než je jedna směrodatná odchylka od dlouhodobého průměru, mohlo by to ceny zvednout asi o 5 dolarů za barel. Pro Bloomberg Markets to uvedl Jeff Currie, který šéfuje komoditnímu výzkumu v . Dodal, že ceny ropy v posledních měsících táhly změny v rizikovém profilu – doléhaly na ně obavy z dalšího pandemického vývoje. K tomu se v létě přidávaly informace o rostoucí těžbě v USA a některých dalších částech světa. nyní se ale situace obrací a jak poptávkové, tak nabídkové faktory posouvají výhled k tomu, že ceny budou spíše růst, než aby klesaly.



Currie se drží svého cíle na 80 dolarech za barel ke konci roku, ale pokud by přišla chladnější zima, může to být až 90 dolarů za barel. Expert byl následně tázán na dlouhodobější výhled u trhy se zemním plynem. Zde podle něj bude hrát roli sílící poptávka po LNG z Číny a globální snahy o přesun směrem od uhlí k čistším alternativám. K tomu se přidávají problémy s dodávkami z Ruska a celkově jde o faktory, které spíše nahrávají vyšším cenám a to „zejména mimo USA“.



Jaký by mohly mít dopad vyšší ceny ropy a zemního plynu na posun k alternativním zdrojům energie. V principu by jej měly podporovat, ale Currie dodal, že také záleží na reakci veřejnosti a vlád na zmíněné vyšší ceny.