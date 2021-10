Čínská realitní společnost Evergrande nezaplatila úroky za 148 milionů dolarů

Zadlužená čínská realitní společnost Evergrande nezaplatila úroky z dluhopisů v objemu 148 milionů dolarů (3,2 miliardy Kč). Za poslední tři týdny je to už potřetí, co firma zmeškala platbu úroků. Na trzích tak sílí obavy, že její potíže se rozšíří i na další firmy v odvětví realit a pak na další sektory. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Část věřitelů uvedla, že nedostala úroky z dluhopisů splatných v dubnu 2022, v dubnu 2023 a v dubnu 2024. Peníze měli mít na účtech nejpozději dnes v 04:00 GMT (06:00 SELČ). Firma se k tomu zatím nevyjádřila, dvě platby zmeškala už v září.



Znamená to, že investorům hrozí výrazně vyšší ztráty, až skončí 30denní ochranná lhůta, kterou má Evergrande nyní k dispozici. Podnik dluží více než 300 miliard dolarů (6,6 bilionu Kč) a další splatné závazky se mu blíží.



Záznamy společnosti Refinitiv ukazují, že čínští developeři budou muset v následujícím roce splatit dluhopisy celkem za 101,2 miliardy USD. "Očekáváme další nesplněné závazky, jestliže se problém s likviditou výrazně nezlepší," poznamenala makléřská společnost CGS-CIMB. Developeři s nižším ratingem mají podle ní v tuto chvíli potíže refinancovat.



Evergrande je nejzadluženější realitní společností na světě, upozorňuje list Financial Times. Firma vlastní přes 1300 developerských projektů ve více než 280 čínských městech.



Další čínský developer, společnost China Modern Land, se teď snaží splatnost závazků prodloužit. Firma v pondělí uvedla, že potřebuje o tři měsíce posunout splatnost krátkodobých dluhopisů v objemu 250 milionů dolarů. Pozornost se v posledních týdnech zaměřila i na společnost Sunac China Holdings, která upozornila regionální vládu, že v realitním sektoru se schyluje k "bodu zvratu".



Ačkoliv investoři ve světě si všímají hlavně nezaplacených úroků z dolarových dluhopisů vydaných čínskými realitními společnostmi, indikátory vývoje na trzích ukazují, že obavy z šíření nákazy a ze zpomalení hospodářského růstu sílí. Podle obchodníků se ale výprodej týká spíše rizikovějších dluhopisů.



"Trh teď obchoduje racionálněji. Spíš podle rozdílů v kvalitě a ratingu jednotlivých firem, než že by výprodeji čelil celý sektor," upozornil šéf hongkongské společnosti CP Securities Michael Wong.



Dál se ale zvyšují náklady na pojištění rizika, že své závazky vůči věřitelům neuhradí Čína. Cena pětiletých úvěrových swapů, které investoři nejčastěji využívají pro tyto účely, vystoupila na 59 bazických bodů. To je maximum od loňského dubna. Když si tedy někdo chce plně pojistit investici do čínských státních dluhopisů ve výši deset milionů dolarů, bude ho roční pojištění stát 59.000 USD. Tedy 0,59 procenta investované částky.