Facebook varoval před dopadem nových ochranných pravidel, tržbami i výhledem analytiky zklamal

Americký provozovatel internetové sociální sítě ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil čistý zisk o 17 procent na 9,2 miliardy dolarů (přes 200 miliard Kč). Čtvrtletní tržby společnosti stouply o 35 procent na 29 miliard dolarů, zaostaly však za očekáváním analytiků, napsala agentura Reuters. Firma navíc varovala, že na její digitální aktivity budou mít v nynějším čtvrtletí negativní vliv nová pravidla společnosti ohledně ochrany osobních údajů.



Facebook předpověděl, že jeho tržby se budou ve čtvrtém čtvrtletí pohybovat v rozpětí od 31,5 do 34 miliard dolarů. Je tak pesimističtější než analytici, kteří v průzkumu firmy Refinitiv tyto tržby odhadli v průměru na 34,84 miliardy dolarů.



"Náš výhled odráží značnou nejistotu, které ve čtvrtém čtvrtletí čelíme vzhledem k pokračujícím negativním dopadům plynoucím ze změn u (operačního systému) iOS 14 firmy i vzhledem k makroekonomickým faktorům a faktorům souvisejícím s covidem," uvedl ve své výsledkové zprávě.



Nová pravidla společnosti vyžadují, aby vývojáři aplikací pro telefony iPhone začali uživatele žádat o povolení ke sběru určitých dat pro reklamní účely. již dříve uvedl, že tento požadavek uškodí nejen jeho podnikání, ale také malým firmám, které se na personalizovanou reklamu spoléhají.



Změna pravidel Applu měla na aktivity negativní vliv již ve třetím čtvrtletí. Příjmy podniku z reklamy se však navzdory tomu meziročně zvýšily o třetinu na 28,3 miliardy dolarů.



Společnost čelí v poslední době závažným obviněním, které mají negativní dopad na její pověst. Bývalá zaměstnankyně podniku Frances Haugenová při nedávném slyšení před podvýborem Senátu amerického Kongresu prohlásila, že vedení ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to, jelikož upřednostňuje zisk.



Haugenová stojí za únikem dokumentů, které byly základem pro sérii investigativních článků listu The Wall Street Journal (WSJ). Při dnešním vystoupení před britskými zákonodárci Haugenová mimo jiné uvedla, že rozdmýchává nenávist a extremismus na internetu a nechrání děti před škodlivým obsahem.