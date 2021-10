Společnost Facebook podle médií plánuje změnit své jméno, aplikaci by měl název zůstat

Americká společnost plánuje příští týden představit své nové jméno. Uvedl to sever The Verge s odvoláním na informovaný zdroj. v reakci na zprávu uvedl, že spekulace nekomentuje.



Generální ředitel Mark Zuckerberg se chystá o změně jména mluvit na výroční konferenci 28. října, nový název by ale mohl být představen dříve. Zpráva přichází v době, kdy firma čelí rostoucím kontrolám americké vlády kvůli svým praktikám.



Přejmenování by znamenalo, že aplikace sociálních médií by byla jedním z mnoha produktů pod mateřskou společností, která bude dohlížet na skupiny jako Instagram, WhatsApp, Oculus a další, dodal The Verge. Mezi americkými technologickými společnostmi to není neobvyklé, firmy mění názvy, když se snaží rozšířit své služby.



Americká společnosti Google v roce 2015, když rozšířila své podnikání mimo internetové vyhledávání a reklamu, zřídila holdingovou firmu Alphabet. Ta dohlíží na různé podniky, od divize autonomních vozů a zdravotnických technologií po poskytování internetových služeb v odlehlých oblastech, upozornila agentura Reuters.



Rozhodnutí o změně názvu také zohledňuje zaměření na budování tzv. metaverza, tedy internetového světa, kde lidé mohou používat různé přístroje, pohybovat se a komunikovat ve virtuálním prostředí. silně investoval do virtuální a rozšířené reality a hodlá propojit téměř tři miliardy uživatelů prostřednictvím několika zařízení a aplikací. V úterý oznámil, že plánuje v Evropské unii v příštích pěti letech vytvořit 10.000 pracovních míst se zaměřením na tvorbu metaverza.



Podle The Verge by název firmy mohl mít něco společného s názvem Horizon. Nedávno přejmenoval svoji vyvíjenou herní platformu virtuální reality z Horizon na Horizon World.