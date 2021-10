Rozbřesk: Podnikatelské nálady se u nás i v Německu zhoršují

Jak už naznačil páteční předběžný PMI, nálada se v německém podnikatelském sektoru dál zhoršuje. Nedostatek komponent se odráží nejenom v aktuálních výsledcích průmyslu, ale rovněž negativně ovlivňuje očekávání firem na další měsíce. Se stále větší skepsí do budoucna však nehledí pouze průmysl, ale i služby a obchod. Jediné odvětví, kde jsou očekávání stále optimističtější, je stejně jako v předchozích měsících stavebnictví. V každém případě dává říjnové Ifo další signál o zpomalování německé ekonomiky, které nepochybně znovu potvrdí i čtvrteční podrobný průzkum nálad a očekávání z Evropské komise.



Pro českou ekonomiku, zvláště pak pro její exportně orientované (často subdodavatelské) obory, nejsou přicházející zprávy z Německa samozřejmě povzbuzující. Není proto žádným překvapením, že i tuzemské nálady v podnikovém sektoru míří jednoznačně dolů. V průmyslu se hlavní překážkou stal nedostatek vstupů do výroby, který aktuálně trápí asi třetinu firem, nicméně už více než pětina firem pociťuje i slabší poptávku po své produkci. Skeptické jsou firmy i ohledně vývoje poptávky v dalších měsících, což už ostatně potvrzuje i výrazný úbytek zakázek, který je srovnatelný s loňským jarem, nebo propad ve využívání výrobních kapacit. Na rozdíl od Německa opanovala skepse stavebnictví, které v tuto chvíli nejvíce trápí nedostatek zaměstnanců a vedle toho velkým problémem začínají být i ceny stavebních materiálů. Optimismus tak v české ekonomice lze najít snad už jen ve službách, které věří v růst poptávky, a chce se dodat že navzdory zhoršující se pandemické situaci, která přitom se službami dokázala v posledním roce a půl docela otřást.



Ještě před několika měsíci velmi nadějné vyhlídky české ekonomiky nyní zchlazuje nedostatek komponent a surovin ve výrobě, přetrvávající logistické problémy a ve stále větší míře i rychle rostoucí ceny energií. Už v pátek bude k dispozici předběžný odhad HDP za třetí kvartál, který bude nejspíš za původním očekáváním výrazně zaostávat. V každém případě to bude číslo, které již bude mít ČNB na svém příštím zasedání k dispozici.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna i v průběhu včerejšího dne podobně jako další měny v regionu dál se sílícím dolarem ztrácela. Brzy odpoledne se dostala za hranici 25,70 EUR/CZK, a je tak na nejslabší úrovni za poslední tři měsíce. Sentiment trhu je, zdá se, silnější než komentáře centrálních bankéřů, kteří dávají najevo odhodlání dál rychle zvyšovat úrokové sazby. Svoji roli má nicméně i výpadek tržeb části exportně orientovaného automobilového průmyslu, který se pohybuje v řádech stamiliard korun. Když k tomu všemu připočteme další negativní zprávy, včetně těch pandemických, atmosféra na trhu koruně krátkodobě přát nebude ani nadále.

Nové primární emise státních bondů čekají dluhopisový trh až v listopadu, kdy by mělo jít o tři tituly v celkovém objemu 13 mld. korun se splatností zhruba osm až dvanáct let.



Zahraniční forex

Euru se včera na frontě s dolarem nedařilo a jeho kurz se přiblížil hranici 1,16 EUR/USD. Evropská měna se dostala pod tlak v reakci na další zhoršení podnikatelské nálady v Německu, která se dle indexu Ifo dostala na nejnižší úroveň od dubna letošního roku. Hlavním důvodem je zhoršující se kondice zpracovatelského průmyslu, který se nadále potýká s nedostatkem komponent (zejména čipů v automobilovém sektoru) a rozpadem globálních dodavatelských řetězců. Zpomalení růstu v největší evropské ekonomice nově očekává také německá Bundesbanka, která včera oznámila, že celoroční růst ekonomiky bude potřeba v tomto roce přepsat výrazně směrem dolů z aktuálních 3,7 %.

Dnešní makro kalendář je relativně hluchý, a tak nejzajímavějším číslem bude výsledek říjnové spotřebitelské nálady ve Spojených státech, který by měl přinést mírné zlepšení s ohledem na zlepšující se pandemickou situaci.