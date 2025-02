Trumpův tým chce zpřísnit čipová omezení vůči Číně. Tamní technologie jako na houpačce

Administrativa Donalda Trumpa připravuje přísnější verzi amerických omezení na čínské čipy a tlačí na klíčové spojence, aby i oni eskalovali svá omezení pro čínský čipový průmysl. Cílem Washingtonu je zabránit Číně v dalším rozvoji domácího polovodičového průmyslu, který by mohl posílit její schopnosti v oblasti AI a obrany — a Trump, zdá se, navazuje tam, kde Biden skončil. Index Hang Seng Tech dnes klesl až o 4,4 %. Následně ale většinu svého poklesu vymazal, když do hongkongských akcií přitekla z pevninské Číny více než 1 miliarda dolarů.



Čínské obří internetové společnosti v posledních týdnech rostly poté, co DeepSeek vlil investorům novou důvěru v růstový potenciál odvětví. Většina tohoto růstu byla poháněna investory z pevninské Číny. A dnešní pokles pravděpodobně poskytl těmto investorům příležitost posílit pozice. „Myslím, že toto je jeden z těch okamžiků, kdy je zřejmé, že je čas nakupovat akcie, aniž by bylo nutné dělat výpočty,“ řekl Čuang Ťia-pcheng, manažer fondu ve společnosti Shenzhen JM Capital. „Není čas vzdát se pozic v čínských technologiích.“



Čínští investoři navyšují sázky na čínskou umělou inteligenci po podpoře prezidenta Si Ťin-pchinga. Zároveň ale 5% pokles amerických depozitních certifikátů odráží rostoucí obavy globálních investorů, že Trump zpřísní kontrolu nad čínskými společnostmi a jejich kotacemi v USA. To přispívá k objevujícímu se rozdílu v kotacích u čínských technologiích v USA a v Hongkongu.

Ten je zjevný i u Alibaby. V USA její ADR klesly o 10 %, zatímco v Hongkongu akcie snížily ztráty na méně než 3 %. V pondělí se ADR Alibaby obchodovaly se 7,6% slevou oproti kotaci v Hongkongu, což je největší rozdíl od května 2022, ukazují data sestavená Bloombergem. Pětiletý průměrný diskont je přitom přibližně 0,1 %.



Poklesy byly větší u amerických ADR i vzhledem k tomu, že se Trump zaměřil na strukturu známou jako „variable interest entity“, kterou čínské firmy používají k listingu na amerických burzách. Jeho memorandum také poukázalo na účetní praktiky některých zahraničních firem, když uvedl, že americká vláda zajistí, aby její pravidla byla řádně dodržována. Investoři si tak připomněli incidenty z roku 2022, kdy americká kontrola nad čínskými firmami vedla k obavám z nuceného vyřazení z amerických burz.



Navzdory denním výkyvům si index Hang Seng Tech letos připsal přibližně 29 %. Analytici z Wall Street tvrdí, že kdysi opovrhovaný sektor je na zlomovém bodě, zejména po setkání prezidenta Si Ťin-pchinga s čínskými technologickými podnikateli. „Toto je bezpochyby příležitost k nákupu pro investory z jižní Číny, zejména protože pokles ADR neovlivňuje narativ kolem čínských technologií,“ řekl Zeng Wenkai, výkonný ředitel společnosti Shengqi Asset Management. „Srovnal bych čínskou AI rally s rally na Nvidii v druhé polovině roku 2023, takže má před sebou ještě dlouhou cestu.“



Trumpovi úředníci se nedávno setkali také se svými japonskými a nizozemskými protějšky, aby vyvinuli tlak na výrobce Tokyo Electron a Holding, podle lidí obeznámených se situací. Cílem je, aby klíčoví spojenci zrcadlili omezení na Čínu, která USA uvalily na americké společnosti vyrábějící čipové zařízení, jako je Lam Research, KLA a . Akcie japonských čipových firem po zprávě klesly, přičemž Tokyo Electron klesl o 4,4 %.



Někteří úředníci v Trumpově týmu také chtějí zpřísnit omezení pro Semiconductor Manufacturing International Corp., hlavního partnera čínského telekomunikačního giganta Huawei Technologies. I akcie Semiconductor Manufacturing International už ale vymazaly dřívější ztráty.



Může ale trvat měsíce, než jednání uzrají do nových amerických nařízení. Zůstává také otázkou, zda budou spojenci k novému vedení ve Washingtonu vstřícní. Předchozí administrativa dosáhla dohody s Haagem o omezení údržby zařízení v Číně, ale po Trumpově vítězství ve volbách se Nizozemci začali zdráhat, uvedli dva vysocí Bidenovi úředníci. Bez pravidelné údržby a servisu by zařízení na výrobu čipů od a dalších rychle ztratila schopnost splňovat přísné požadavky na výrobu polovodičů.



Pak je tu takzvané pravidlo AI difúze, které bylo zavedeno v posledním týdnu Bidenova funkčního období. Opatření rozdělilo svět do tří úrovní a stanovilo maximální limity pro výpočetní výkon AI, který lze do každé z nich odeslat. Také zavedlo mechanismy na ověření bezpečnosti projektů, aby firmy získaly přístup k vyšším výpočetním výkonům. Toto pravidlo, které ovlivňuje vývoj datových center všude od jihovýchodní Asie až po Blízký východ, vyvolalo ostrou kritiku od společností, včetně Nvidie. Generální ředitel Jensen Huang vyjádřil optimismus, že Trumpova administrativa zvolí mírnější regulační přístup. Bílý dům nyní údajně diskutuje o tom, jak tento rámec zjednodušit a posílit.



Jedním z nápadů, který někteří v administrativě preferují, by bylo snížit výpočetní výkon, který lze exportovat bez licence. Podle současných omezení musí výrobci čipů před exportem ekvivalentu až 1 700 grafických procesorů do většiny zemí pouze informovat vládu. Někteří Trumpovi úředníci chtějí tento práh snížit, uvedli lidé obeznámení se situací, což by rozšířilo rozsah požadavků na licenci.



Zdroj: Bloomberg