Spotify se vrátil k zisku, přibylo prémiových abonentů

Provozovatel největší světové služby pro streamování hudby Spotify vykázal ve třetím čtvrtletí zisk dva miliony eur (51,4 milionu Kč) oproti ztrátě 101 milionů eur o rok dříve. Počet předplatitelů prémiové služby, která této švédské společnosti generuje většinu tržeb, se meziročně zvýšil o 19 procent zhruba na 172 milionů, uvedla dnes firma. Hospodářským výsledkům pomohla poptávka v Evropě a v Severní Americe. Akcie v New Yorku rostou přes 3 %.



Tržby vzrostly o 27 procent na 2,5 miliardy eur (64,3 miliardy Kč). Analytici dotazovaní společností Refinitiv v průměru čekali tržby 2,45 miliardy eur a 171,7 milionu předplatitelů prémiové služby. Celkový počet měsíčních uživatelů vzrostl o 19 procent na 381 milionů.



Spotify vydělává na předplatném a na zobrazování reklamy neplatícím členům. Příjmy z reklamy, které na vrcholu pandemie covidu-19 klesly, vyskočily v uplynulém kvartálu o 75 procent na 323 milionů eur. Společnost plánuje najmout stovky zaměstnanců, aby dále tržby z reklamy zvýšila.



Přibližně 40 procent prémiových předplatitelů Spotify se nachází v Evropě a 29 procent ve Spojených státech.



Spotify výrazně investuje do podcastů, aby mohla konkurovat společnosti . V dubnu spustila placenou platformu pro předplatné podcastů ve Spojených státech. Nyní má Spotify na své platformě 3,2 milionu podcastů, na konci předchozího čtvrtletí to bylo 2,9 milionu.