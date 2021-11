Coca-Cola získala za 5,6 miliardy dolarů plnou kontrolu nad značku BodyArmor

Americký výrobce nealkoholických nápojů získal plnou kontrolu nad značkou nápojů pro sportovce BodyArmor. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Patnáctiprocentní podíl koupila už v roce 2018, za zbývajících 85 procent nyní zaplatí 5,6 miliardy dolarů (zhruba 124 miliard Kč). Podle serveru CNBC jde o největší převzetí značky, jaké dosud uskutečnila.



List The Wall Street Journal (WSJ) upozornil, že tímto krokem zostřuje konkurenční boj se značkou Gatorade, která trhu s nápoji pro sportovce dominuje a která je součástí rivala . BodyArmoru teď na trhu s nápoji pro sportovce patří druhá příčka, ze které sesadil značku Powerade patřící Coca-Cole, píše CNBC.



Ohlášená transakce ohodnocuje celou firmu BodyArmor zhruba na 6,6 miliardy dolarů. Zdroje WSJ uvedly, že zbývající podíl kupuje od zakladatelů podniku a od investorů, včetně skupiny profesionálních sportovců, například basketbalisty Jamesa Hardena či baseballisty Mikea Trouta. Zhruba 400 milionů dolarů za podíl ve firmě BodyArmor podle těchto zdrojů v rámci transakce získá pozůstalost legendárního basketbalisty Kobeho Bryanta, který do podniku investoval už v prvních letech jeho fungování.



Společnost BodyArmor vznikla v roce 2011. Bryant podle zdrojů do podniku investoval šest milionů dolarů a před svou smrtí při loňské havárii vrtulníků působil v jeho správní radě.