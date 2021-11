Zisk BP vyhnaly do výšin vysoké ceny ropy a plynu, rozšíří odkup svých akcií

Čistý zisk britské těžební společnosti ve třetím čtvrtletí překonal díky vysokým cenám ropy a zemního plynu odhady. Vystoupil na 3,32 miliardy dolarů (73,2 miliardy Kč) z 86 milionů dolarů před rokem. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení a dodala, že díky dobrým výsledkům rozšíří program odkupu svých akcií.



Analytici podle agentury Reuters očekávali, že zisk za třetí čtvrtletí dosáhne 3,06 miliardy dolarů. Ve druhém čtvrtletí zisk činil 2,8 miliardy dolarů.



Firma těží z růstu cen energií, kterým letos prospívá postupné zotavování světové ekonomiky po pandemii covidu-19. Firma uvedla, že v dalších měsících očekává další růst cen plynu.



BP rovněž poznamenala, že začátkem příštího roku odkoupí dalších 1,25 miliardy svých akcií. Společnost už dokončila dříve oznámený odkup 1,4 miliardy akcií. Takový krok obvykle cenu akcií zvýší. Akcie už letos na burze zpevnily asi o 40 procent.



Výrazný nárůst zisku už nahlásily i další těžební společnosti. Také ony po letech špatných výnosů přesouvají většinu této dodatečné hotovosti do odkupu svých akcií a vyplácení dividend.



Velkým těžebním firmám ale navzdory nedostatku investic do nové výroby nahrává současná globální energetická krize.