Wall Street na nových maximech, Pfizer +4,2 %

Hlavní akciové indexy v USA si dnes připsaly sice jen drobnější zisky za velmi nízké volatility, ovšem i tak se dnešním růstem přepsala dosavadní historická maxima na nové úrovně - a to na všech třech hlavních indexech. Trhům pomáhá hlavně dobrá výsledková sezóna a jinak tomu nebylo ani dnes. Jinak byl dnešek na nové zprávy poměrně chudý. To však nebude platit o zbytku tohoto týdne, neboť již zítra nás čekají nová data z trhu práce a z průmyslu. Osobně jsem až překvapen, jak dobrá čísla většina společností hlásí - a nejen to - rovněž výhledy nejsou zdaleka tak pesimistické, jak se trh obával. I tak je dobré nepropadat přílišné euforii, protože hrozeb pro další vývoj je víc než dost - inflace, drahá energie, další vlna covidu apod.

Velmi dobře se dnes vedlo farmacetickému sektoru a to hlavně díky výrazně lepsím výsledkům společnosti (+4,2 %) - nepřekvapivě mu pomohly zisky z prodeje vakcín, co ale překvapením bylo, je výše tržeb, které z této divize podnikání společnost měla - zisk totiž značně překonal i odhady největších optimistů. Dařilo se i ostatním výrobcům vakcín (Biontech +5,5 %, Moderna +3,4 %). Rozhodně bych byl ale s novými nákupy v tomto odvětví opatrný, protože není jistota, že i budoucí období budou tak výnosná - pokud tedy nevěříme, že dojde ke 4., 5., 6té a další dávce "povinných" vakcín.

Naopak nejslabším článkem dne byl energetický sektor (Chevron -0,6 %, Mobil -1,2 %, Conoco -2,1 %, Occidental -1,3 %) kvůli mírné korekci cen ropy (cca -1 %).