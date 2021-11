Odkupy akcií v USA by se ve čtvrtletí mohly vyšplhat na rekord

Odkupy akcií ve Spojených státech by se ve třetím čtvrtletí mohly vyšplhat na rekord. Díky oživování ekonomiky z pandemii se firmy neobávají vynakládat hotovost Až oznámení o hospodářských výsledcích a odkupech akcií zveřejní všechny společnosti, mohl by celkový objem těchto odkupů překročit 224 miliard dolarů (4,9 bilionu Kč), uvedl analytik Howard Silverblatt ze společnosti S&P Dow Jones Indices.



Bylo by to více než dosavadní rekord ze čtvrtého čtvrtletí roku 2018, kdy firmy koupily zpět své akcie za 223 miliard dolarů. Ve třetím čtvrtletí zatím zveřejnily americké společnosti plány na odkup akcií za 145 miliard dolarů.



Odkupy zpravidla mívají příznivý vliv na cenu daných akcií. Snižují totiž jejich počet v oběhu a tím zvyšují zisk na akcii. Silverblatt nicméně připomíná, že ceny akcií se v poslední době zvyšují, což má dopady na to, kolik jich mohou firmy odkoupit.



Širší americký akciový index S&P 500 se v úterý vyšplhal na další rekord, od začátku roku zpevnil už o 23 procent. Podle analytiků budou podniky vynakládat velké množství hotovosti i v příštím roce, což by mohlo ceny akcií dál podpořit.