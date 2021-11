Facebook přestane rozpoznávat obličej ve fotkách a videích. Smaže data více než miliardy lidí

Americká sociální síť vypne systém rozpoznávání obličejů, který automaticky identifikuje uživatele na fotografiích a videích. Současně odstraní informace o obličejích více než jedné miliardy lidí. Jako důvod firma uvedla "rostoucí obavy z používání této technologie ve společnosti".



Technologický sektor již několik let bojuje s kritikou používání této technologie kvůli etice. Podle kritiků by tato technologie mohla ohrozit soukromí, zaměřit se na okrajové skupiny a normalizovat dotěrné sledování.



Viceprezident pro umělou inteligenci Jerome Pesenti na blogu uvedl, že regulační orgány stále pracují na jasném souboru pravidel upravujících používání tohoto systému. "Vzhledem k této přetrvávající nejistotě se domníváme, že je vhodné omezit použití rozpoznávání obličejů na úzký okruh případů."



Zpráva přichází ve chvíli, kdy je v hledáčku regulátorů a zákonodárců kvůli bezpečnosti uživatelů a rozsáhlým případům podvodů na jeho platformách. Společnost čelí také zřejmě své největší krizi s veřejností poté, co uniklé dokumenty od informátorky Frances Haugenové ukázaly, že firma věděla o různých problémech s dezinformacemi či nenávistnými projevy na síti, často ale proti nim nezasáhla.



Facebook, který minulý týden oznámil své přejmenování na Meta Platforms, uvedl, že více než třetina jeho denních aktivních uživatelů si zvolila nastavení rozpoznávání obličeje. Změna nyní odstraní individuální šablony obličejů více než jedné miliardy lidí. Odstranění bude zavedeno po celém světě a dokončené má být do prosince.



Technologie se nyní omezí jen na určité služby, jako je pomoc lidem získat přístup k jejich uzamčeným účtům nebo odemknutí osobního zařízení, dodal .



Některá města v USA již zakázala použití softwaru pro rozpoznávání obličejů policií a dalšími městskými orgány. Jako první město tuto technologii v roce 2019 zakázalo San Francisco.



Výzkumníci a aktivisté bojující za ochranu soukromí již roky vznášejí otázky ohledně této technologie a odvolávají se na studie, které zjistily, že funguje různě bez ohledu na rasu, pohlaví a věk. Obavy také vzrostly kvůli povědomí o rozsáhlém kamerovém sledování čínskou vládou, zvláště proto, že byl tento systém použit v regionu, kde žije jedna z převážně muslimským etnických menšin v Číně, napsaly agentury AP a Reuters.