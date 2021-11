Smíšený vývoj převládá i po dobrých datech. Čeká se na Fed

Na hlavních akciových trzích sledujeme nejednotný vývoj a týká se to Evropy i Ameriky. Indexy CAC 40, AEX nebo Nasdaq si připisují mírné zisky, zatímco S&P 500, DAX a FTSE 100 klesají. Až na Londýn jsou změny malé a trhy dál vyčkávají na 19. hodinu, kdy se dozvědí rozhodnutí Fedu o nastavení politiky. Můžeme jen zopakovat, že se dá čekat oznámení postupného útlumu QE a tržní reakce by se měla odvíjet hlavně od hodnocení inflace a náznaků rychlosti normalizace měnové politiky.

Mezitím však do hry vstoupila také americká data. Byla dohromady lepší, než se čekalo, a v podstatě poskytla další argument, proč by centrální banka měla měnovou podporu odbourávat. Zpráva ADP ukázala 571 tis. nových pracovních míst ve firmách za říjen, tedy více, než se čekalo. Index ISM ze sektoru služeb vyrostl na vysokých 66,7 bodu. Tento report zároveň ukázal, že sektor jede na vysoké otáčky díky silné poptávce, zatímco ceny jsou šponovány nahoru ještě rychleji než minule. K tomu můžeme přidat ještě méně podstatný údaj o průmyslových objednávkách, které na jádrové úrovni dokázaly celkem slušně růst. Data našla odezvu na dluhopisovém trhu, kde přestaly klesat výnosy a naopak obrátily nahoru. Patrnější je to logicky v zámoří, kde je 2Y splatnost výš o 3 bazické body a 10Y splatnost stoupla o 2 bb.

Menší měrou se zvedly také výnosy v Evropě, kterým v tom nezabránilo ani prohlášení šéfky ECB, že růst sazeb v příštím roce je velice nepravděpodobný. Christine Lagardová se odvolala na to, že i přes vyšší současnou inflaci čeká ve střednědobém horizontu tlumený růst cen, takže podmínky pro vyšší sazby nebudou splněny.

V našem regionu se o rozruch starala hlavně polská centrální banka. Ta po minulém překvapivém obratu názoru a zvýšení sazeb překvapila znovu, když sazby poslala vzhůru rovnou o dalších 75 bazických bodů. Zlotý si v důsledku připsal přes půl procenta a částečně se s ním svezla také koruna, která vůči euru sílí na 25,53. Zítra zasedá ČNB, na programu je jednoznačně další zvýšení sazeb a dnešní krok NBP může podporovat sázky na to, že bude opět výrazné.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5268 -0.1169 25.6183 25.5140 CZK/USD 22.0410 -0.1427 22.1200 22.0300 HUF/EUR 358.9802 -0.0933 360.2900 358.7000 PLN/EUR 4.5849 -0.4819 4.6105 4.5701

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4186 -5.0659 7.4230 7.4011 JPY/EUR 132.0810 0.0629 132.1722 130.1150 JPY/USD 114.0650 0.0614 114.1670 113.6940

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8479 -0.3033 0.8515 0.8472 CHF/EUR 1.0562 -0.2738 1.0597 1.0552 NOK/EUR 9.8863 0.1124 9.8930 9.8351 SEK/EUR 9.9185 -0.1262 9.9354 9.8922 USD/EUR 1.1579 -0.0004 1.1598 1.1562

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3463 0.0135 1.3486 1.3419 CAD/USD 1.2418 0.0322 1.2456 1.2405