Je velmi nepravděpodobné, že ECB příští rok zvýší sazby, řekla dnes Lagardeová. Výhled inflace zůstává utlumený

Podle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové je velmi nepravděpodobné, že ECB v příštím roce zvýší úrokové sazby. Inflace totiž bude opět nízká, řekla dnes Lagardeová. Trhy přitom sázely na to, že ECB zvýší úroky příští rok v říjnu.



"V našem výhledu úrokových sazeb jsme jasně formulovali tři podmínky, které musejí být splněny dřív, než se začnou sazby zvyšovat," řekla šéfka ECB. "Navzdory současnému prudkému růstu inflace zůstává inflační výhled ve střednědobém horizontu utlumený, a proto je velmi nepravděpodobné, že by tyto tři podmínky byly v příštím roce splněny."



Komentář Lagardeové přichází poté, co se jí minulý týden nepodařilo odsunout očekávání trhu na zvýšení úroků. Investoři dokonce na krátkou dobu sázeli na to, že sazby se příští rok zvýší dvakrát, než později ustoupili k očekávání jednoho zvýšení úroků, a to příští rok v říjnu.



Lagardeová dnes také varovala, že ECB bude i nadále využívat nouzové nákupy aktiv k udržení nízkých výpůjčních nákladů.



"V době, kdy je kupní síla omezena vyššímu účty za energie a pohonné hmoty, není nepřiměřené zpřísnění podmínek financování žádoucí. Představovalo by neoprávněný protivítr pro oživení," prohlásila.



ECB a finanční investoři se rozcházejí v názoru na pravděpodobný vývoj inflace, která je nejdůležitějším ukazatelem při určování měnové politiky. Zatímco ECB se domnívá, že růst cen ustoupí ze současných úrovní nad čtyřmi procenty pod dvouprocentní cíl ECB v příštím roce, investoři sázejí na trvalejší cenové tlaky, které by měly vyvolat zpřísnění měnové politiky.



Problémem je, že nejistota kolem inflace je neobvykle vysoká. Dokonce i Lagardeová minulý týden připustila, že současný prudký růst cen bude vyšší a delší, než se ještě před několika týdny myslelo, upozorňuje agentura Reuters.