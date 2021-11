S&P 500 slaví nejlepší rok od prezidentských voleb. Ne však Bidenovou zásluhou, říká expert

Je to rok, co si Američané zvolili nového prezidenta, a široký americký akciový index S&P 500 má co oslavovat. Od vítězství Joea Bidena nad Donaldem Trumpem e volebním klání, vrcholícím loni 3. listopadu, vyrostl o 37 procent, což pro něj znamená vůbec nejlepší výsledek během jednoho roku následně po amerických prezidentských volbách. Jeho vzestup má ale spíše co dočinění s „rally všeho“ než s konkrétními politickými kroky demokratického šéfa Bílého domu, domnívá se Richard Flynn ze společnosti Charles Schwab, a upozorňuje na rozšíření očkovací kampaně.

“I když prezidenti chtějí vždycky rychle sklidit uznání za silnou výkonnost a tu špatnou svalují na svoje předchůdce, je pravděpodobné, že zodpovědní nejsou ani za jedno,” napsal Flynn podle agentury Bloomberg.

Kandidát Demokratické strany Joe Biden byl podle amerických médií zvolen novým prezidentem Spojených států. Agentura AP... Zveřejnil(a) Patria.cz dne Sobota 7. listopadu 2020

Americké akciové trhy se nyní sice pohybují na rekordních maximech, nadšení v zemi je uprostřed rostoucích cen a rozporuplných informací o stavu ekonomiky už o trochu slabší. Varování Bidenovi a jeho okolí mohly přinést úterní státní a místní volby v USA, kde klíčová klání vyhráli republikáni.

Roční přírůstek nad 30 procenty si index S&P 500 zapsal naposledy po znovuzvolení Billa Clintona v roce 1996. Během prvního roku v úřadu Bidenova předchůdce Donalda Trumpa vyrostl o 21 procent.

Zdroje: Bloomberg